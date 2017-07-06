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В Беловодском дети спасаются от жары, играя в луже на стадионе

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Родион Решетов

В социальной сети "Фейсбук" появилось видео, как дети села Беловодского спасаются от жары. Автор видео Мирлан Кожомуратов разместил ролик о том, как местные ребята катаются в грязи.

По словам Кожомуратова, на местном футбольном поле происходил полив газонного покрытия стадиона. Работник установил поливное устройство и отошел. Дети, увидев приспособление, решили сделать из него аттракцион. Конечно, это развлечение плохо скажется на газоне, однако больше ребятам негде было охладиться.

"Ближайшие пруды находятся далеко, а в селе есть только один платный бассейн. Однако не каждому по карману, чтобы в нем искупаться. Цены относительно дорогие", - рассказал "ВБ" Мирлан Кожомуратов.

URL: http://www.vb.kg/362861
Теги:
вода, дети
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