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В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции

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Сегодня в поездках выгодный интернет существенно важнее, чем традиционные звонки и SMS. Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы 4G интернет-роуминг был выгоден в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего, установив самый "дружелюбный" тариф. Так, 1 мегабайт стоит всего 1 сом в России в сетях Tele2 и Мегафон, в Казахстане в сети Tele2 и в Турции в сети крупнейшего оператора Turkcell.

Самый выгодный интернет-роуминг позволит вам продолжать вести важные дела, сохраняя свой номер, будучи в командировке или в личных поездках. Интернет пригодится, чтобы быть на связи, решая срочные дела, имея доступ к корпоративной почте, ориентироваться через приложения - навигаторы в новых городах, переписываться с друзьями и родственниками в мессенджерах или чтобы перевести нужную фразу в Google Translate.

Представители компании О! уверены – общение вдали от дома должно быть таким же простым и доступным, как и звонки внутри домашней сети. Всем, кто пакует чемоданы перед поездкой в отпуск или в командировку, стоит уже сейчас позаботиться о том, чтобы быть на связи за границей, не меняя своего привычного номера. Подключить сервис можно по команде *997# бесплатно и без абонентской платы! Подробную информацию о других тарифах можно найти на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе "Роуминг".

Роуминг от мобильного оператора О! – путешествуй без забот!

URL: http://www.vb.kg/362881
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#O!
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