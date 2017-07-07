Казахстанцы не могут попасть на Иссык-Куль из-за пробок на границе

Жительница Алматы Миргуль Омурзакова опубликовала фотографии в социальной сети Facebook, на которых очередь из машин стоит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном.

Как она сообщает, на КПП "Каркыра-автодорожный" катастрофически большая очередь и казахская сторона дотошно досматривает каждую машину, а кыргызкая очень быстро пропускает.

"Если коротко, то заехали в 10 утра и были 84-й машиной в очереди, а прошла границу в 4 часа дня! После меня стояли еще 120 машин! Мои дети не выдержали, у меня даже не было еды с собой. Думала, час дороги всего - не понадобится. Позвонила в Каракол, приехали родственники и забрали детей. А я еще стояла там в этой очереди долго", - добавила она.

Она просит, чтобы ее сообщение дошло до ответственных лиц, чтобы границу держали открытой до последней машины. Не то им придется ночевать до утра.

"Там грудные дети, беременные женщины. И еще надо уже думать сейчас, как эти туристы в воскресенье будут проходить границу обратно. Дорога через Кеген короче. Переход через границу занимал минут 5. И очень многие на длинные выходные рванули из Алматы на Иссык-Куль. В 7 утра, до открытия границы уже была очередь из машин 20. На момент открытия границы - в 8.30 уже 60 машин! Уже в этот момент было понятно, люди будут прибывать и их будет больше. Можно было как-то предпринять меры. Наши пограничники были максимально вежливы, но сделать ничего не могли. Это удел их руководства", - добавила она.