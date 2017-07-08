Как быть? Что делать при инфаркте, инсульте и солнечном ударе

Зачастую люди теряются, если попадают в незнакомую или стрессовую ситуацию, будь то недружелюбная беседа с милиционером, инспектором УПМ или же если человек увидел, что кому-то стало плохо. И даже если вы знаете, что именно нужно делать или говорить, паника берет верх. Намного хуже, если нужна помощь, а вы не знаете, что делать. "ВБ" расскажет, как поступать в тех или иных ситуациях.

Сегодня речь пойдет о ситуациях, когда кому-то стало плохо. Несомненно, в первую очередь необходимо вызвать врачей. Но пока они будут ехать, нужно оказать первую помощь, она может оказаться спасительной.

Инфаркта миокарда

В первую очередь необходимо выяснить, что случилось. Если человек жалуется на боли в сердце, которая отдает в левую руку, сдавливание грудной клетки, присутствует тошнота, рвота, кратковременные обмороки, появляется одышка и проблемы с ритмом сердцебиения, то, скорее всего, это признаки инфаркта миокарда. После того как вы вызовете скорую, необходимо сделать следующее:

Открыть окна для обеспечения поступления свежего воздуха в помещение. Положить больному под язык таблетку нитроглицерина. Положить больного таким образом, чтобы верхняя часть тела была выше нижней, ноги необходимо согнуть в коленях - так сердцу будет проще осуществлять кровоснабжение. Дожидаться приезда врачей. Желательно, кого-нибудь отправить встречать бригаду скорой помощи.

Чего же не стоит делать, так это накладывать грелку на грудь, как советуют народные лекари, это не только не улучшит ситуацию, но и может вызвать дополнительный приступ удушья. Для успокоения больному можно дать валокордин.

Инсульт

Инсульт бывает двух видов - геморрагический (когда происходит кровоизлияние в мозг) и ишемический, который часто называют инфарктом мозга (когда происходит отмирание клеток мозга).

При геморрагическом инсульте больной ощущает острую головную боль, помрачение сознания, может упасть в обморок. Также у больного может случиться рвота, слюнотечение, снижение зрения и слуха, паралич части тела, искажение мимики. Ишемический инсульт можно определить, если человек чувствует слабость и онемение в конечностях, которое нарастает, нарушение речи, нарушение координации движение, снижение остроты зрения, искажение лица и судороги.

Также при ишемическом инсульте больной изначально ощущает недомогание, и можно провести несложный тест - попросить улыбнуться, поднять руки, дать прочитать что-либо написанное мелким шрифтом. Если один уголок рта опущен, сложно двигать конечностями и проблемы со зрением, то необходимо вызывать скорую помощь. Также стоит отметить, что ишемический инсульт является более распространенным заболеванием - около 85% случаев.

После вызова бригады скорой помощи необходимо сделать следующее:

Если больной находится в сознании, то необходимо его успокоить, так как страх и волнение могут усугубить симптомы. Больного необходимо положить таким образом, чтобы голова была на возвышенности. Если пострадавший без сознания, то голову необходимо повернуть вбок, поскольку возможна рвота. Также необходимо проверить не запал ли язык, если потребуется, его необходимо вытянуть наружу, чтобы больной не задохнулся. Необходимо снять или хотя бы ослабить давящие предметы одежды и аксессуары.

Ни в коем случаи нельзя давать больному сосудорасширяющие средства до приезда врачей, кормить и поить пострадавшего.

В целом же не стоит заниматься самолечением. Пострадавшим от инфаркта и инсульта могут помочь только профессиональные врачи и вспомогательное оборудование, которые находятся в стационаре. Именно поэтому первым делом необходимо вызывать скорую помощь. Описанные выше вспомогательные меры могут ослабить боль и помочь больному дождаться приезда врачей.

Кроме того, стоит напомнить и о недавней памятке врачей в связи с аномальной жарой. Республиканский центр укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения КР рекомендует правила поведения во избежание солнечного удара - необходимо носить светлую и просторную одежду и головные уборы, сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, пить 2-3 литра воды в день. Более подробно ознакомиться с советами можно, прочитав материал "Как избежать солнечного удара".