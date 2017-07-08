Как быть? Что делать при инфаркте, инсульте и солнечном ударе

Зачастую люди теряются, если попадают в незнакомую или стрессовую ситуацию, будь то недружелюбная беседа с милиционером, инспектором УПМ или же если человек увидел, что кому-то стало плохо. И даже если вы знаете, что именно нужно делать или говорить, паника берет верх. Намного хуже, если нужна помощь, а вы не знаете, что делать. "ВБ" расскажет, как поступать в тех или иных ситуациях.
Сегодня речь пойдет о ситуациях, когда кому-то стало плохо. Несомненно, в первую очередь необходимо вызвать врачей. Но пока они будут ехать, нужно оказать первую помощь, она может оказаться спасительной.
Инфаркта миокарда
В первую очередь необходимо выяснить, что случилось. Если человек жалуется на боли в сердце, которая отдает в левую руку, сдавливание грудной клетки, присутствует тошнота, рвота, кратковременные обмороки, появляется одышка и проблемы с ритмом сердцебиения, то, скорее всего, это признаки инфаркта миокарда. После того как вы вызовете скорую, необходимо сделать следующее:
Чего же не стоит делать, так это накладывать грелку на грудь, как советуют народные лекари, это не только не улучшит ситуацию, но и может вызвать дополнительный приступ удушья. Для успокоения больному можно дать валокордин.
Инсульт
Инсульт бывает двух видов - геморрагический (когда происходит кровоизлияние в мозг) и ишемический, который часто называют инфарктом мозга (когда происходит отмирание клеток мозга).
При геморрагическом инсульте больной ощущает острую головную боль, помрачение сознания, может упасть в обморок. Также у больного может случиться рвота, слюнотечение, снижение зрения и слуха, паралич части тела, искажение мимики. Ишемический инсульт можно определить, если человек чувствует слабость и онемение в конечностях, которое нарастает, нарушение речи, нарушение координации движение, снижение остроты зрения, искажение лица и судороги.
Также при ишемическом инсульте больной изначально ощущает недомогание, и можно провести несложный тест - попросить улыбнуться, поднять руки, дать прочитать что-либо написанное мелким шрифтом. Если один уголок рта опущен, сложно двигать конечностями и проблемы со зрением, то необходимо вызывать скорую помощь. Также стоит отметить, что ишемический инсульт является более распространенным заболеванием - около 85% случаев.
После вызова бригады скорой помощи необходимо сделать следующее:
Ни в коем случаи нельзя давать больному сосудорасширяющие средства до приезда врачей, кормить и поить пострадавшего.
В целом же не стоит заниматься самолечением. Пострадавшим от инфаркта и инсульта могут помочь только профессиональные врачи и вспомогательное оборудование, которые находятся в стационаре. Именно поэтому первым делом необходимо вызывать скорую помощь. Описанные выше вспомогательные меры могут ослабить боль и помочь больному дождаться приезда врачей.
Кроме того, стоит напомнить и о недавней памятке врачей в связи с аномальной жарой. Республиканский центр укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения КР рекомендует правила поведения во избежание солнечного удара - необходимо носить светлую и просторную одежду и головные уборы, сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, пить 2-3 литра воды в день. Более подробно ознакомиться с советами можно, прочитав материал "Как избежать солнечного удара".