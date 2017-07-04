Минздрав: Аномальная жара. Как избежать солнечного удара

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до 40 градусов по Цельсию. Такая погода негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного потоотделения нарушается водный и солевой баланс в организме, в результате чего ухудшается питание мышечных клеток и работоспособность организма, увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. Следует опасаться таких воздействий жары на организм, как тепловой и солнечный удар. При этих проявлениях жары у человека повышается температура, учащается пульс, появляется головокружение и тошнота. В сложных случаях может произойти потеря сознания и судороги.

Тепловой и солнечный удар - это болезненное состояние, возникающее при критическом перегревании организма человека из-за высокой температуры окружающей среды и сопровождающимся нарушением теплорегуляции. Говоря простым языком – это перегревание организма. Перегревание возникает при долгом пребывании на открытом солнце и при нарушении теплоотдачи из-за плотной верхней одежды в жарких условиях, а также при интенсивной физической нагрузке в душных закрытых помещениях.

Республиканский центр укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения КР рекомендует правила поведения во избежание солнечного удара:

носите светлую, просторную одежду из натуральных тканей (хлопок, лён) и не забывайте про головные уборы (шляпы, панамы, бейсболки и т.д.); сократите длительное пребывание на солнце в жаркое дневное время; пейте достаточное количество жидкости, не менее 2-3 литров в сутки; пользуйтесь зонтом от солнца (светлых оттенков); пищу принимайте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение блюдам растительного происхождения или кисломолочным продуктам; не оставляйте в закрытой машине детей, стариков и животных ни при каких обстоятельствах; при ощущении недомогания обратиться за помощью и попытайтесь предпринять самому возможные меры.

Симптомами солнечного удара являются:

головокружение и головная боль; слабость, зевота; рвота; учащённое дыхание и пульс; зрительные галлюцинации, видимое может казаться окрашенным в красный и/или зелёный цвет; высокая температура тела; мышечные спазмы; полностью отсутствующее потоотделение; сухая горячая кожа; потеря сознания; могут наблюдаться дрожание рук и ног, кровотечение из носа.

При подозрении на перегрев у человека необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков постарайтесь оказать пострадавшему первую помощь при тепловом или солнечном ударе, к которым относятся следующие действия: