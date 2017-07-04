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Минздрав: Аномальная жара. Как избежать солнечного удара

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Руслан Изреков

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе ожидается аномальная жара. Столбики термометров поднимутся до 40 градусов по Цельсию. Такая погода негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного потоотделения нарушается водный и солевой баланс в организме, в результате чего ухудшается питание мышечных клеток и работоспособность организма, увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. Следует опасаться таких воздействий жары на организм, как тепловой и солнечный удар. При этих проявлениях жары у человека повышается температура, учащается пульс, появляется головокружение и тошнота. В сложных случаях может произойти потеря сознания и судороги.

Тепловой и солнечный удар - это болезненное состояние, возникающее при критическом перегревании организма человека из-за высокой температуры окружающей среды и сопровождающимся нарушением теплорегуляции. Говоря простым языком – это перегревание организма. Перегревание возникает при долгом пребывании на открытом солнце и при нарушении теплоотдачи из-за плотной верхней одежды в жарких условиях, а также при интенсивной физической нагрузке в душных закрытых помещениях.

Республиканский центр укрепления здоровья при Министерстве здравоохранения КР рекомендует правила поведения во избежание солнечного удара:

  1. носите светлую, просторную одежду из натуральных тканей (хлопок, лён) и не забывайте про головные уборы (шляпы, панамы, бейсболки и т.д.);
  2. сократите длительное пребывание на солнце в жаркое дневное время;
  3. пейте достаточное количество жидкости, не менее 2-3 литров в сутки;
  4. пользуйтесь зонтом от солнца (светлых оттенков);
  5. пищу принимайте часто, небольшими порциями, отдайте предпочтение блюдам растительного происхождения или кисломолочным продуктам;
  6. не оставляйте в закрытой машине детей, стариков и животных ни при каких обстоятельствах;
  7. при ощущении недомогания обратиться за помощью и попытайтесь предпринять самому возможные меры.

Симптомами солнечного удара являются:

  1. головокружение и головная боль;
  2. слабость, зевота;
  3. рвота;
  4. учащённое дыхание и пульс;
  5. зрительные галлюцинации, видимое может казаться окрашенным в красный и/или зелёный цвет;
  6. высокая температура тела;
  7. мышечные спазмы;
  8. полностью отсутствующее потоотделение;
  9. сухая горячая кожа;
  10. потеря сознания;
  11. могут наблюдаться дрожание рук и ног, кровотечение из носа.

При подозрении на перегрев у человека необходимо вызвать скорую помощь. До приезда медиков постарайтесь оказать пострадавшему первую помощь при тепловом или солнечном ударе, к которым относятся следующие действия:

  1. поместите человека в тень или хорошо проветриваемое прохладное помещение;
  2. уложите пострадавшего строго на спину, приподнимите ему ноги (валик из полотенца, сумка и т.д.), приложите на голову смоченное в холодной воде полотенце;
  3. если он в сознании – дайте ему обильное прохладное питье (вода, сладкий холодный чай);
  4. желательно освободить человека от тесной одежды или тугих и узких её частей (воротник, ремень, галстук и т.д.);
  5. при возможности погрузите пострадавшего в прохладную воду или оберните его мокрой простыней, или просто проливайте прохладной водой его тело;
  6. для скорейшего охлаждения человека можно использовать веер или вентилятор;
  7. если температура тела повысилась до 38,5 градуса и выше – можно обложить пострадавшего пакетами или бутылками со льдом до понижения температуры;
  8. если больной теряет сознание – дайте понюхать пары нашатырного спирта или 10% раствор аммиака на ватке;
  9. следите за пульсом и дыханием, если состояние усугубилось и требуется реанимация – необходимо делать искусственный массаж сердца и искусственное дыхание до появления пульса и дыхания или до приезда медиков.

URL: http://www.vb.kg/362663
Теги:
Минздрав, погода, здоровье
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