Ярмарка на площади в Бишкеке приглашает горожан закупить мясные деликатесы

- Светлана Лаптева
Ярмарка выходного дня на площади перед зданием Министерства иностранных дел в Бишкеке проходит 20–21 декабря и традиционно привлекает горожан и гостей столицы. В преддверии новогодних праздников сюда приходят целенаправленно - за мясом и мясными изделиями, деликатесами, сырами, грибами, рыбой, овощами и фруктами.

Как отмечают организаторы, ярмарка сохраняет свое первоначальное назначение - обеспечение населения социально значимыми продуктами по ценам ниже рыночных. Мука и продукты первой необходимости реализуются по оптовым заводским ценам, при этом предприятия-производители выходят на торговлю по очереди.

- Мы рекомендуем всем участникам сельхозярмарки учитывать социальную составляющую и удерживать доступные цены. Также приглашаем местных производителей и фермеров, чья продукция соответствует экологическим требованиям, соблюдает технологии и уже зарекомендовала себя на рынке. На ярмарке представлен широкий ассортимент мясных изделий и деликатесов - от семейных и фермерских хозяйств до крупных производств. Нам важно знакомить гостей с новыми товарами, и принципиально, что свою продукцию представляют сами производители, - рассказал куратор Бишкекских ярмарок Искак Анварбеков.

Постоянные посетители говорят, что приезжают на ярмарку не только за покупками, но и за атмосферой.

- Мы приходим специально за куриной колбаской с орехами, копчеными куропатками и продуктом из детства - ливерной колбаской. Дома делаем пирожки с луком и ливером. Уже знаем, у кого что покупать, а самое главное все можно попробовать, так сказать, на зубок, - поделилась семья пенсионеров Николаевых.

Отдельное место на ярмарке занимает социальная инициатива. Недавно здесь появилась новая традиция, когда между торговыми шатрами установили "ящики добра". Продавцы и покупатели приносят туда продукты, овощи и фрукты. Уже на следующий день активисты самостоятельно готовят плов и формируют "десант добра", который отправляется в социальные учреждения города. Первыми получателями помощи стали профессиональный лицей №3 и муниципальное социальное стационарное учреждение для пожилых лиц с инвалидностью "Умут".

- Это общее решение участников ярмарки. Они все делают сами, готовят, развозят. Мы считаем, что важно поддерживать друг друга, - отмечают организаторы.

Кроме торговли, ярмарка остается и открытой социальной площадкой. Здесь ждут всех, кто готов делиться своими талантами, исполнить песню или танец, прочитать стихи или устроить небольшой концерт. В холодное время можно принести или прислать записи через Telegram. Желающих также приглашают потанцевать под зажигательный кара-жорго в любую погоду.

Напоминаем, добраться до ярмарки можно автобусом №1 от Ала-Арчинского ущелья до самой площади. Ярмарка выходного дня будет работать до июня 2026 года. Участие для фермеров и переработчиков бесплатное - необходимо подтверждение от районного аграрного управления Минсельхоза и соблюдение требования по цене ниже рыночной.

Перед Новым годом ярмарки в Бишкеке будут работать с 26 по 31 декабря 2025 года. После праздников торговля возобновится в середине января.

Справки по телефонам: (0312) 66-14-22, 0702 70-20-00.

Для участия в "Народном микрофоне": WhatsApp 0555 923 603.


