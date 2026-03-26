Иран выставил США ультиматум из пяти пунктов

Иран существенно ужесточил свои переговорные позиции с США на фоне растущего влияния Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным издания The Wall Street Journal, Тегеран выдвинул ряд условий, которые западные официальные лица уже назвали нереалистичными.

Ключевым требованием иранской стороны стал полный вывод американских военных контингентов и закрытие всех баз США в зоне Персидского залива. Кроме того, Иран настаивает на установлении нового порядка судоходства в Ормузском проливе. Тегеран намерен получить право взимать плату с проходящих судов по аналогии с тем, как это реализовано в Суэцком канале.

В список претензий Ирана также вошли требования о выплате многомиллиардных компенсаций за нанесенные удары и предоставление юридических гарантий невозможности возобновления боевых действий. Отдельным пунктом значится прекращение израильских атак на группировку "Хезболла" в Ливане. Иранская сторона категорически отказывается обсуждать ограничения своей ракетной программы и требует немедленного снятия всех международных санкций.

Американские чиновники в комментариях для The Wall Street Journal подчеркнули, что подобные запросы делают достижение каких-либо договоренностей практически невозможным. Ситуация осложняется тем, что встречные предложения Вашингтона кардинально отличаются от видения Тегерана. План США, состоящий из 15 пунктов, предполагает полную ликвидацию ядерных разработок Ирана, прекращение финансирования региональных прокси-группировок и жесткое ограничение ракетного потенциала Исламской Республики.

Эксперты отмечают, что текущая позиция КСИР внутри иранского режима блокирует любые компромиссные варианты, которые обсуждались до начала активной фазы конфликта.