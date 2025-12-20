В Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе

С 22 по 25 декабря в Бишкеке на малой арене "Жаштык" пройдет чемпионат Кыргызской Республики среди взрослых по греко-римской и вольной борьбе.

Соревнования по греко-римской борьбе состоятся 22-23 декабря, участники выступят в 10 весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 92 и 130 кг. Поединки по вольной борьбе пройдут 24-25 декабря в категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.

Чемпионат направлен на популяризацию греко-римской и вольной борьбы, повышение спортивного мастерства, пропаганду здорового образа жизни и борьбу с наркоманией, алкоголизмом и курением. По итогам турнира будет проведен отбор в национальную сборную Кыргызстана для участия в чемпионате Азии 2026 года, чемпионате мира и международных лицензионных турнирах.

Спортсмены, занявшие первые три места, получат медали и дипломы и войдут в состав национальной сборной. Турнир проводится по правилам United World Wrestling.