Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 102.05 - 103.00

В Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе

179  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 22 по 25 декабря в Бишкеке на малой арене "Жаштык" пройдет чемпионат Кыргызской Республики среди взрослых по греко-римской и вольной борьбе.

Соревнования по греко-римской борьбе состоятся 22-23 декабря, участники выступят в 10 весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 92 и 130 кг. Поединки по вольной борьбе пройдут 24-25 декабря в категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.

Чемпионат направлен на популяризацию греко-римской и вольной борьбы, повышение спортивного мастерства, пропаганду здорового образа жизни и борьбу с наркоманией, алкоголизмом и курением. По итогам турнира будет проведен отбор в национальную сборную Кыргызстана для участия в чемпионате Азии 2026 года, чемпионате мира и международных лицензионных турнирах.

Спортсмены, занявшие первые три места, получат медали и дипломы и войдут в состав национальной сборной. Турнир проводится по правилам United World Wrestling.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453673
Теги:
вольная борьба, греко-римская борьба, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  