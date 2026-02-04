Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

Кыргызстан сам обеспечивает себя продуктами по 6 из 9 позиций

212  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о существенном укреплении продовольственной безопасности страны по итогам 2025 года. Согласно официальному рапорту ведомства, на сегодняшний день республика полностью обеспечивает внутренние потребности по 6 из 9 основных видов продовольствия: овощам и бахчевым культурам, картофелю, молоку, мясу, сахару и яйцам.

Импортная составляющая сохраняется лишь в сегментах хлебопродуктов, растительного масла и плодово-ягодной продукции, однако и здесь министерство отмечает уверенное сокращение зависимости от внешних поставок.

За последние шесть лет показатели самообеспечения продемонстрировали следующую динамику:

В профильном ведомстве подчеркивают, что наиболее значительный рывок произошел в производстве сахара и плодово-ягодных культур, где доля отечественного производства выросла более чем в три раза. Укрепление аграрного сектора и наращивание оборотов внутреннего производства позволяют стране планомерно достигать полного продовольственного суверенитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455059
Теги:
Минсельхоз, мясо-молочная продукция, импорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  