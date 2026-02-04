Кыргызстан сам обеспечивает себя продуктами по 6 из 9 позиций

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о существенном укреплении продовольственной безопасности страны по итогам 2025 года. Согласно официальному рапорту ведомства, на сегодняшний день республика полностью обеспечивает внутренние потребности по 6 из 9 основных видов продовольствия: овощам и бахчевым культурам, картофелю, молоку, мясу, сахару и яйцам.

Импортная составляющая сохраняется лишь в сегментах хлебопродуктов, растительного масла и плодово-ягодной продукции, однако и здесь министерство отмечает уверенное сокращение зависимости от внешних поставок.

За последние шесть лет показатели самообеспечения продемонстрировали следующую динамику:

В профильном ведомстве подчеркивают, что наиболее значительный рывок произошел в производстве сахара и плодово-ягодных культур, где доля отечественного производства выросла более чем в три раза. Укрепление аграрного сектора и наращивание оборотов внутреннего производства позволяют стране планомерно достигать полного продовольственного суверенитета.