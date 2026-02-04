Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Короля

308  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Барселона" оформила выход в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Альбасете" со счётом 2:1 в гостевом матче. Главным героем встречи стал 16-летний Ламин Ямал, который продолжил свою впечатляющую результативную серию.

Каталонцы, считавшиеся фаворитами встречи, долгое время испытывали трудности при вскрытии обороны представителя Сегунды. Первый гол был забит на 39-й минуте: Френки де Йонг перехватил мяч в высокой зоне и отдал передачу Ямалу, который эффектным ударом в дальний угол открыл счёт. Этот мяч стал для молодого вингера пятым в последних шести матчах.

Во втором тайме преимущество "Барселоны" увеличил Рональд Араухо. Капитан команды точно пробил головой после подачи с углового, поставив соперника в сложное положение. Тем не менее "Альбасете" сумел вернуть интригу - Хави Морено отличился в концовке встречи, заставив гостей понервничать.

Несмотря на давление хозяев в последние минуты, "Барселона" удержала победный счёт и обеспечила себе место в полуфинале турнира. Ямал и де Йонг стали ключевыми фигурами матча, а Араухо уверенно руководил обороной и забил решающий гол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455037
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  