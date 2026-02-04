"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Короля

"Барселона" оформила выход в полуфинал Кубка Испании, обыграв "Альбасете" со счётом 2:1 в гостевом матче. Главным героем встречи стал 16-летний Ламин Ямал, который продолжил свою впечатляющую результативную серию.

Каталонцы, считавшиеся фаворитами встречи, долгое время испытывали трудности при вскрытии обороны представителя Сегунды. Первый гол был забит на 39-й минуте: Френки де Йонг перехватил мяч в высокой зоне и отдал передачу Ямалу, который эффектным ударом в дальний угол открыл счёт. Этот мяч стал для молодого вингера пятым в последних шести матчах.

Во втором тайме преимущество "Барселоны" увеличил Рональд Араухо. Капитан команды точно пробил головой после подачи с углового, поставив соперника в сложное положение. Тем не менее "Альбасете" сумел вернуть интригу - Хави Морено отличился в концовке встречи, заставив гостей понервничать.

Несмотря на давление хозяев в последние минуты, "Барселона" удержала победный счёт и обеспечила себе место в полуфинале турнира. Ямал и де Йонг стали ключевыми фигурами матча, а Араухо уверенно руководил обороной и забил решающий гол.