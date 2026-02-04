Туманбаев: На месте Ошского рынка будет разбит парк

Управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев 4 февраля провел встречу с предпринимателями Ошского рынка, в ходе которой детально разъяснил процедуру предстоящего переезда и дальнейшую судьбу освободившейся территории. По словам чиновника, на месте одного из крупнейших базаров столицы будет разбит современный парк, а на территории рынка "Кыял" возведут новое медицинское учреждение.

Основной этап релокации торговых площадок намечен на лето 2026 года, однако официальное открытие нового комплекса в районе пересечения улицы Фучика и Объездной трассы планируется уже весной. Каныбек Туманбаев заверил торговцев, что старый рынок продолжит функционировать в привычном режиме до тех пор, пока новая площадка не будет полностью готова к эксплуатации. Власти ставят приоритетной задачей сделать процесс перехода максимально комфортным, чтобы избежать социального напряжения.

Управделами президента подчеркнул, что условия на новом месте будут значительно качественнее нынешних. Для всех предпринимателей предусмотрено распределение торговых площадей с сохранением одинаковой квадратуры. В первую очередь места получат те, кто уже работает на Ошском рынке, и только после этого свободные участки предложат остальным желающим.

Решен и вопрос транспортной доступности. так специально для обеспечения сообщения с новым торговым узлом городские власти закупили 180 новых автобусов. Туманбаев пообещал, что проблем с тем, как добраться до рынка, не возникнет ни у продавцов, ни у покупателей. Итогом этой реформы должно стать создание современных условий для торговли и появление новой зеленой зоны в центре города.