Эмоции в это время могут зашкаливать. Гороскоп с 22 по 28 декабря

Предновогодняя неделя выдастся суетливой, особенно её первая половина недели. Эмоции в это время могут зашкаливать. Болезненное отношение к критике и замечанием способно вызвать обиды, а также бурю гневных эмоций. Много фальши возможно в чувствах и отношениях, а потому услышанные слова будут нуждаться в проверке в твёрдости намерений. Будьте особенно осторожны с алкоголем. Он может спровоцировать поспешные и опрометчивые поступки. Вторая половина недели более размеренная. Удастся разобраться в произошедшем и своём отношении к этому, выработав чёткую позицию.

Овен – пришедшие известия напомнят о неприятных событиях уходящего года. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, успокойтесь. Поспешные действия могут создать дополнительные проблемы, отразившись на здоровье. Приведите нервы в порядок, восстановите здоровье и в спокойной обстановке обдумайте свои дальнейшие действия. Появятся идеи, которые помогут найти пользу в происходящем и совершить нужные встречи, а также поездки, что позволить отметить встречу 2026 года без груза прошлых проблем.

Телец – лёгкие деньги могут завести в ловушку. Принимая заманчивое предложение коллег или друзей, вы рискуете остаться с дырой в кармане, вместо обещанных доходов. Решив не искушать судьбу, вы сумеете заработать достаточно денег, дабы порадовать близких вам людей приятными новогодними сюрпризами, а вместе с любимым человеком провести новогоднюю ночь особенно романтично. Тщательный расчёт спасёт вас от проблем к которым толкают эмоции.

Близнецы – попытка выяснить отношения с руководством и деловыми партнёрами, дабы спорные вопросы не перешли в следующий год, способна привести к конфликту, после которого какой-либо диалог окажется невозможным. С получением документов также могут возникнуть проблемы. Угли давнего конфликта угаснут сами собой, если их не ворошить. Общение с коллегами и друзьями создаст новогоднее настроение, а потому без колебаний поддержите полученное приглашение.

Рак – соизмеряйте планы со своими силами. Перегрузив себя делами и различными хлопотами, вы можете не выдержать взятого темпа ввиду возникших проблем со здоровьем. Больших скоростей может не выдержать техника, отказав в самый неподходящий момент. Тщательно продумывая каждый свой шаг, вы с пользой проведёте время, встретившись только с самыми нужными людьми, от решения которых зависит судьба вашей карьеры в новом году. Устроив дела, вы со спокойной совестью сможете направиться на вечеринки.

Лев – многообразие идей вовсе не расширяет ваши возможности. Перескакивая от одной затее к другой, вы можете бесцельно растратить ресурсы, поскольку не дождавшись отдачи от первого шага, вы приметесь совершать второй шаг в другом направлении. Повременить стоит и с расходами на вечеринки. Любимый человек и друзья будут рады общению и без всяких условностей или помпезностей. Продуктивно пройдут переговоры с текущими и будущими деловыми партнёрами.

Дева – пока рано ставить точку в обсуждении программы новогоднего праздника. Домочадцы, знакомые и коллеги по работе могут иметь разные точки зрения. Незаметно спор начнёт переходить в конфликт, а затем и вовсе перескочит на обсуждение давних проблем, что в конечном итоге рассорит вас между собой. Займитесь уборкой, завершением важных дел. В помощи близкие люди не откажут, а занявшись делами, вам уже будет не до споров.

Весы – в круговерти новогоднего ажиотажа не забывайте о мерах безопасности на дорогах и не вступайте в словесные перепалки. Травмы и конфликты испортят новогоднее настроение, если вы поддадитесь эмоциональным порывам. Мудро избежав словесных перепалок и отложив поездки, которые не входили в планы, вы не только успеете решить важные бизнес вопросы в этом году, сдать экзамены, но и проведёте время с друзьями или родственниками, провожая уходящий год.

Скорпион – изобилие коммерческих предложений, хоровод новогодних скидок могут сбить вас с толку, и в итоге вы можете не удержаться от крупных покупок и необдуманных сделок. Постарайтесь удержаться от соблазнов, особенно исходящих от новых знакомых. Выдавая мимолётную страсть за истинную любовь, новый герой любовного романа быстро скроется, разбив вам сердце. Продолжая начатую работу, вы сумеете сохранить сбережения и доходы, а в конце недели вы сделаете удачные приобретения для дома.

Стрелец – чувствуя, что разговор переходит в спор, смените тему. Вы можете одержать победу, подавив морально участников спора, но их дух не будет сломленным. Чуть только ваша позиция ослабеет, они поступят по-своему. Оставьте на время споры и займитесь подготовкой поздравлений к новогоднему празднику. Направленные поздравления и сделанные подарки помогут развить отношения. Настала пора готовиться к поездкам, либо их совершать.

Козерог – увлекшись вечеринками по случаю наступающего года, вы не только забросите дела, но и нанесёте удар по здоровью и собственной репутации. Возможно вас целенаправленно пытаются вовлечь в разговор, дабы собрать больше компромата и расслабленное состояние на вечеринках более всего подходит для этих целей. Новогодняя ночь впереди, а потому займитесь завершением намеченных дел, пополняйте казну и совершайте подарки. Утроить новогоднюю вечеринку вы ещё успеете.

Водолей – приберегите деньги до лучших времён. Уговоры различных знакомых будут настолько убедительными, что захочется рискнуть и совершить покупки или сделки, которые вам явно не по карману. В итоге вы снова можете оказаться на мели. Кстати, во время предновогодних вечеринок следите за ценностями. Повышается опасность краж. Поездки сложатся комфортно и продуктивно, а решив поправить успеваемость, срочно сдавайте тесты и экзамены, вы сумеете получить хорошую оценку.

Рыбы – год стремительно завершается и всплывут незавершённые дела, которые способны усложнить отношения с руководством и влиятельными людьми. Показывать свой характер не имеет смысла. Резкие высказывания только усложнят ситуацию. Остудите пыл и обдумайте шаги по разрешению накопившихся проблем. Возникнет план, позволяющий завершить начатые дела, получить заслуженное вознаграждение и сделать хорошие покупки к празднику. Ваши заслуги оценят, что поможет улучшить карьеру в 2026 году.

Астролог Андрей Рязанцев