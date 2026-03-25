Жанибек Кенжебаев: Десять ошибок в управлении животноводческой фермой

- Светлана Лаптева
Начинающие фермеры часто совершают ошибки, и десять самых распространённых из них выделил Жанибек Кенжебаев в своём выступлении на Dala Camp Forum 2026. Фермер управляет животноводческим хозяйством "Береке", которое выращивает КРС, МРС и лошадей в Тургайском районе Костанайской области.

Напомним, что крупный международный форум прошёл 14-15 февраля в Боровом и собрал более 250 участников со всех концов Казахстана, а также других государств.

Первая из этих ошибок - управление фермой на основе ощущений, а не расчётов. Такой подход ведёт к тому, что ферма год за годом проедает первоначальный оборотный капитал и медленно приближается к банкротству. Поэтому под управлением должен бы чёткий расчёт, позволяющий видеть баланс доходов и расходов.

Вторая ошибка, на которую обратил внимание Жанибек Кенжебаев - отношение к собственным работникам как к рабам.

- Если вы платите скотнику 150 тыс. тенге, и он у вас спит на нестираных простынях, если вы обращаетесь к нему "Эй, ты", попробуйте изменить подход и начать воспринимать его как равного. Увеличьте зарплату, создайте условия жизни, и вы увидите, что экономика вашего хозяйства улучшится уже за первый производственный цикл, - отметил Жанибек Кенжебаев.

Третья ошибка - отсутствие цифровой прослеживаемости скота "от фермы до вилки". Её наличие - важнейшее условие для масштабного выхода Казахстана на экспорт говядины. В современных условиях необходимо чипировать животных, чтобы не только отслеживать их перемещения и избегать краж скота, но также следить выполнением ветеринарных мероприятий, анализировать данные по привесам и т.д.

Четвёртая ошибка многих фермеров - ветеринарный нигилизма и страх вакцинации. Это большая проблема животноводства Казахстана, которая выражается в игнорировании всех нормы профилактики болезней. Но именно через профилактику (в том числе вакцинацию) фермер может избавить свою ферму от опасностей падежа скота.

Кроме того, ветеринарное благополучие в масштабах всей страны - это такое же условие развитие экспорта мяса, как и цифровая прослеживаемость.

В числе других частых ошибок - попытка быть универсалом без кооперации (это ведёт к росту производственных издержек), продажа маточного поголовья ради быстрой выгоды (результат - потеря средств производства), продажа молодняка в раннем возрасте (потеря маржинальности), зависимость от субсидий (потеря устойчивости в случае прекращения господдержки), игнорирование селекции (деградация породных характеристик скота), недооценка климатических рисков (отсутствие резерва кормов в случае неблагоприятной погоды).

В ближайшее время команда Dala Camp запускает обучающий on-line курс "Мясное животноводство". Для участников Dala Camp Forum 2026 он будет бесплатным - это несколько сотен руководителей и специалистов ферм со всего Казахстана.

Источник: eldala.kz


