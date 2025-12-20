Атом или тьма. АЭС, как последний шанс для Кыргызстана?

Накануне глава кабмина КР Адылбек Касымалиев прокомментировал тему строительства АЭС, отметив, что на сегодня российские технологии - одни из лучших в мире, если не самые лучшие.

"Наблюдая за опытом соседних стран, понимаешь, что современные технологии вышли на совершенно иной уровень. Сегодня можно сказать, что безопасность практически стопроцентная", - сказал он.

Также о своей готовности подключиться к проекту строительства АЭС в КР заявили и представители Евразийского банка развития. Единственный нюанс - Бишкек должен оформить проект в конкретные планы. Для этого кабмин намерен провести широкие всенародные обсуждения.

Однако, независимо от того, будет ли построена АЭС на территории Кыргызстана, наша страна косвенно уже участвует в этом проекте. Правда, без выгод для своей энергетики. Дело в том, что Казахстан начал строительство АЭС практически у границы с Кыргызстаном.

Недавно глава Агентства по атомной энергии Казахстана заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области будет построена первая атомная электростанция. В планах и строительство второй АЭС на базе малых модульных реакторов на побережье Каспийского моря.

Интерес к мирному атому в РК неслучаен. Как и в Кыргызстане, у соседей в последние маловодные годы наметился существенный энергокризис. Пока в нашей республике пытаются латать дыры гидроэнергетикой, споря с соседями из-за воды и получая многомиллионные кредиты, в РК и в Узбекистане делают ставку на атомную энергетику. Свои выгоды этот вид энерговложений уже оправдал многократно. К слову, главный аргумент противников АЭС – сейсмоугроза – характерен и для Казахстана. Но там этот момент благополучно проработали, проанализировав все риски.

Режим маловодья и таяния ледников

Здравые инициативы по усилению энергопотенциала Кыргызстана неоднократно высказывали и отечественные эксперты. Они отмечали, что надо взять на себя ответственность и самостоятельно, кабмину, принять решение о строительстве АЭС, либо провести референдум.

"Кыргызстан и Таджикистан находятся в верховьях рек. Но что будет, если ледники растают, а наши реки начнут мелеть? Тревожно даже это представить. В этом смысле мы отлично понимаем руководителей Казахстана и Узбекистана, которые приняли такое дальновидное решение, потому что они видят развитие атомной энергетики в перспективе развития своих стран", - подчеркивали они.

Согласно прогнозам климатологов, новое исследование Института науки и технологии Австрии (ISTA) показало, что даже самые устойчивые ледники, долгое время считавшиеся стабильными, в последние годы стремительно тают. Результаты свидетельствуют: критический рубеж был пройден в 2018 году, когда уменьшение снежного покрова и дефицит осадков начали необратимо изменять баланс массы ледника.

Преодоление "точки невозврата" означает переход в режим ускоренного таяния: лёд начинает компенсировать нехватку талой воды, но делает это за счёт собственного разрушения. Ситуация усугубляется тем, что в Центральной Азии наступил период маловодья, из-за этого снижается уровень водохранилищ, что ведет к снижению выработки электроэнергии. А значит, ставка на гидроэнергетику в ближайшие годы может оказаться несостоятельной. В пользу этого факта говорят и нынешние скудные объемы Токтогульского водохранилища. Как уже отметили в Минэнерго, его наполненность перед предстоящим ОЗП в разы ниже уровня прошлых лет. Как итог, государству не только придется пополнять зимой дефицит электроэнергии дорогостоящим импортом, но и значительно экономить на простых абонентах, вызывая резонное недовольство у населения.

Кадровый вопрос

Еще один аргумент, которым активно оперируют противники строительства АЭС – отсутствие кадров, способных поддерживать в дальнейшем безопасную работу электростанции. Однако и эти опасения разбиваются в ходе двусторонних обсуждений.

Так, ранее российский физик, главный редактор издания "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич заверил СМИ, что кадровый вопрос решается достаточно просто.

"Когда Узбекистан решил, что ему нужна АЭС, первое, что там сделали, - направили около 50 студентов в российский НИЯУ МИФИ. Через два года в Ташкенте открылся единственный зарубежный филиал МИФИ, то есть подготовка специалистов ведется уже на месте. Этот опыт можно применить и для Кыргызстана. Решать его готовы и будут", - отметил он.

Что касается безопасности малых АЭС, то, по словам заслуженного строителя КР, замначальника отдела перспективного развития и капстроительства ОАО "Электрические станции" Ибрагима Алиева, атомные электростанции в экологическом плане гораздо чище тепловых.

Это неоднократно подчеркивал гендиректор представительства "Росатома" в КР Дмитрий Константинов. Он наглядно объяснял, что современные АЭС обладают самыми надежными системами безопасности, автоматизация которых минимизирует пресловутый человеческий фактор.

"В основе проекта строительства такой станции лежит референтная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200Н, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации на судах российского атомного ледокольного флота", - подчеркивал Константинов.

Нашим братьям казахам и узбекам окончательно стало ясно, что без атомной генерации электроэнергии им не обойтись. Мы видим нарастающее с каждым годом маловодье, что связано с изменением мирового климата. И не важно, виноват ли в этом человек, или это тренды мировой климатологии, связанные с цикличностью более жарких периодов и периодов похолодания.

Проблема в том, что Кыргызстан в данном случае пытается усидеть на двух стульях – поддержать "зеленые проекты" Европейского союза и справиться с энергодефицитом в стране. Однако, как показывает практика, идеи и заявления ЕС о "зеленых проектах" при всей их помпезности показали малую эффективность при значительной дороговизне. Те же "ветряки", солнечные батареи, теплонасосы возможны лишь в качестве единичной, а не масштабной альтернативы. Справиться с тем же энергокризисом в КР они точно не смогут. Гидроэнергетика тоже в последние годы дает сбой. Именно поэтому уже несколько лет Кыргызстан с Россией и прорабатывают вопрос строительства нескольких мини-АЭС - чтобы решить вопрос дефицита электроэнергии и обеспечить постоянную генерацию, которая не зависит от работы гидроэлектростанций.

Атом, как воздух

Подливают масла в огонь местные представители НПО, которые сразу же пытаются вывести этот приоритетный для республики вопрос в политическую плоскость, заигрывая на теме сотрудничества с Россией. Однако тематика после заявлений казахской стороны и расширения строительства АЭС в Узбекистане потеряла свою актуальность. Подстелить соломки при худшем экораскладе нам все равно не получится. Но по факту проблем с АЭС за десятилетия по всему миру произошло одна-две, а эффективно работают их десятки, если не сотни.

На фоне заявлений Минэнерго о тяжелой зиме, уменьшении воды в главном водохранилище, питающем энергетику КР, росте темпов производства и объемов строительства, единственным источником постоянной генерации, не зависящей от климатических особенностей (как это происходит с ветровыми и солнечными электростанциями), могут быть только АЭС. Что бы ни утверждали противники их строительства, подобные станции нам необходимы.