В Таджикистане пройдут учения "Региональное сотрудничество"

Силы безопасности нескольких стран Азии и США на следующей неделе соберутся в Таджикистане на учениях международного масштаба. По информации посольства США, в данном мероприятии будут участвовать пять стран и более 200 человек, представителей стран-участниц.

По данным посольства США в Душанбе, в течение двух недель – с 10 по 23 июля - силы Центрального командования США, члены вооруженных сил Пакистана, военнослужащие из Таджикистана, Кыргызстана, Монголии и наблюдатели из Казахстана проведут многонациональные ежегодные командно-штабные учения "Региональное сотрудничество 2017".

"Региональное сотрудничество" является имитируемой миротворческой операцией, проводимой в соответствии с мандатом ООН, в которой основное внимание уделяется борьбе с терроризмом, безопасности границы, координации действий в случае стихийных бедствий и операции по обеспечению стабильности в регионе", - отмечается в сообщении американского диппредставительства.

Часть командных учений пройдет в Душанбе, после чего с 17 по 21 июля войска США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи полигона "Фахрабад".