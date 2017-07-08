Экономист Кубан Чороев намерен баллотироваться в президенты

В ЦИК поступило еще одно заявление о самовыдвижении кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Экономист Кубан Чороев обратился в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. 36-летний Чороев является председателем правления фонда "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация". Также он известен как сторонник так называемого "валютного совета". Он предлагал перейти Нацбанку на фиксированный курс национальный валюты, провести кредитную амнистию проблемных заемщиков за счет золотовалютного фонда. Он выступал организатором различных акций протеста заемщиков, проводил митинги у американского посольства с обвинением финансовых институтов,поддерживаемых США в ростовщичестве.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Кубана Чороева, Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Турсунбека Акуна, Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили их партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.