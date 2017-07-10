В вузах страны начался прием абитуриентов

Сегодня, 10 июля, во всех вузах страны начался прием абитуриентов.

С 10 по 15 июля во всех высших учебных заведениях страны объявлен первый тур приема абитуриентов на грантовые и контрактные отделения. С 10 по 12 июля абитуриенты должны сдать отрывные талоны ОРТ. Результаты зачисления будут известны 13 июля, и до 15 июля они должны подтвердить свое поступление.

С 17 по 22 июля будет проходить второй тур зачисления. До 19 июля абитуриенты должны будут сдать второй отрывной талон и после оглашения результатов подтвердить свое желание быть зачисленными в этот вуз.

Третий тур будет проводиться по разрешению Министерства образования.

Напомним, пороговый балл общереспубликанского тестирования остался на том же уровне, что и раньше, - 110 баллов по основному тесту и 60 баллов по предметному. С такими минимальными результатами абитуриент может быть зачислен на контрактное место. Грантовые места получат абитуриенты с наивысшими результатами ОРТ.