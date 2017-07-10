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Борец Каныбек Жолчубеков взял бронзу международного турнира в Польше

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Гулиза Авазова

Борец Каныбек Жолчубеков завоевал бронзовую медаль на международном турнире Ziolkowski, Pytlasinski & Poland Open в Варшаве (Польша).

Как сообщается, в состязаниях по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг Жолчубеков стартовую схватку уступил россиянину Сергею Емелину, который затем вышел в финал турнира.

В свою очередь кыргызстанец получил шанс побороться за бронзу турнира в утешительном раунде, одолел борца из Польши, а затем в схватке за бронзу одержал победу над Максимом Казарски из Беларуси и занял третье место.

В этой же весовой категории выступил еще один кыргызстанец Калы Сулайманов, который занял пятое место, уступив поединок за бронзу японскому борцу Кеничиро Фумита.

Отметим, на этом же турнире по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала серебряную медаль.

URL: http://www.vb.kg/363009
Теги:
греко-римская борьба, турнир
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