Никарагуа стала ближе Кыргызстану. Установлены дипломатические отношения

7 июля установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Никарагуа. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений в г. Нью-Йорк было подписано постпредом КР при ООН Миргуль Молдоисаевой и постоянным представителем Республики Никарагуа при ООН Марией Рубиалес де Чаморро.

В тексте совместного коммюнике отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности принципами уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

После церемонии подписания совместного коммюнике была проведена двусторонняя встреча, в ходе которой стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также поддержки кандидатур друг друга в международные органы по линии организации.