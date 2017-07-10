4 человека погибли и 5 пострадали в результате ДТП в Тонском районе

В результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает Минздрав.

Уточняется, что вчера, 9 июля, примерно в 11.00 столкнулись автомобили марок "Хонда" и "Субару". Инцидент произошел в Тонском районе Иссык-Кульской области.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавших из автомобилей и передали представителям скорой помощи. Всего в спасении приняли участие 3 сотрудника МЧС.

В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.

Пострадали 9 человек, из них 4 погибли, остальные доставлены в территориальную больницу.

Список госпитализированных: