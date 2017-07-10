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4 человека погибли и 5 пострадали в результате ДТП в Тонском районе

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Глеб Куренев

В результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает Минздрав.

Уточняется, что вчера, 9 июля, примерно в 11.00 столкнулись автомобили марок "Хонда" и "Субару". Инцидент произошел в Тонском районе Иссык-Кульской области.

Прибывшие на место спасатели достали пострадавших из автомобилей и передали представителям скорой помощи. Всего в спасении приняли участие 3 сотрудника МЧС.

В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.

Пострадали 9 человек, из них 4 погибли, остальные доставлены в территориальную больницу.

Список госпитализированных:

  1. К. Н., 1976 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени. Закрытый перелом с/3 бедренной кости слева. Закрытый перелом лонной кости слева. Госпитализирована в отделение реанимации.
  2. А. А., 2005 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей лобной области справа. Ушиб голени и коленного сустава справа. Госпитализирована в отделение травматологии.
  3. Ж. К., 1958г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Резанная рана пяточной области справа. Госпитализирован в отделение травматологии.
  4. М. А., 1991г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ссадины лобной области справа. Госпитализирован в отделение травматологии.
  5. С. У., 1988г.р. Закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ушиб и растяжения связочного аппарата поясничного отд. позвоночника. Госпитализирован в отделение реанимации.

URL: http://www.vb.kg/363011
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Тонский район, МЧС
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