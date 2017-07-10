4 человека погибли и 5 пострадали в результате ДТП в Тонском районе

В результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает Минздрав.
Уточняется, что вчера, 9 июля, примерно в 11.00 столкнулись автомобили марок "Хонда" и "Субару". Инцидент произошел в Тонском районе Иссык-Кульской области.
Прибывшие на место спасатели достали пострадавших из автомобилей и передали представителям скорой помощи. Всего в спасении приняли участие 3 сотрудника МЧС.
В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.
Пострадали 9 человек, из них 4 погибли, остальные доставлены в территориальную больницу.
Список госпитализированных:
- К. Н., 1976 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени. Закрытый перелом с/3 бедренной кости слева. Закрытый перелом лонной кости слева. Госпитализирована в отделение реанимации.
- А. А., 2005 г.р. Закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей лобной области справа. Ушиб голени и коленного сустава справа. Госпитализирована в отделение травматологии.
- Ж. К., 1958г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Резанная рана пяточной области справа. Госпитализирован в отделение травматологии.
- М. А., 1991г.р. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ссадины лобной области справа. Госпитализирован в отделение травматологии.
- С. У., 1988г.р. Закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ушиб и растяжения связочного аппарата поясничного отд. позвоночника. Госпитализирован в отделение реанимации.