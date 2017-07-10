Чешская компания отдаст долг России и будет строить Верхне-Нарынский каскад

Сегодня, 10 июля, в присутствии президента Алмазбека Атамбаева были подписаны соглашения между правительством КР и и чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO о строительстве и вводе в эксплуатации Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 (Верхне-Нарынский каскад), а также о строительстве малых ГЭС.

Это соглашение осуществляется с привлечением частных иностранных инвестиций, и здесь нет государственных гарантий. Так, по сравнению с прошлым договором с Российской Федерацией сейчас не требуется ратификация соглашения. Кроме того, акции Кыргызстана не передаются в доверительное управление на срок окупаемости проекта, как это было ранее, сообщил глава Национального энергетического холдинга Айбек Калиев.

"В соглашении указывается, что инвестор не освобожден от налогов на территории КР. Также в случае судебных споров все вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в то время как при прошлом соглашении с "РусГидро" споры решались в арбитражном суде", - сказал Калиев.

Также было отмечено, что строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС разделено на два этапа, и сейчас речь идет только о первом. А именно об инвестициях в размере до 57 миллионов долларов США. Кроме того, инвесторы обязуются погасить задолженность Кыргызстана перед российской компанией ПАО "РусГидро", с которой ранее был расторгнут договор.

"По соглашению Верхне-Нарынского каскада чешская компания берет на себя обязательство закрыть нашу задолженность перед РФ в 37 миллионов долларов США. Компания оплатит эту сумму с момента вступления соглашения в силу в течение 30 банковских дней. Причем это одно из первых условий" , - сказал председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

Стоит отметить, что второй этап инвестирования предусматривает основную долю вложений в размере до 173 миллионов долларов США. Кроме того, как отметила чешская делегация, в ближайшее время планируется реализация еще нескольких энергетических проектов.