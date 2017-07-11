В Китае начался масштабный эксперимент по симуляции жизни на Луне‍

В Китае стартовал проект по симуляции жизни на Луне. Четверо студентов-волонтеров проведут 200 суток в полной изоляции в лаборатории "Юэгун" ("Лунный дворец").

Как отмечает Росбалт со ссылкой на Reuters, это первая подобная лаборатория в КНР, а также третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Кабина Lunar Palace-1 - прототип китайской лунной базы. Она представляет собой модуль для проживания (42 кв. метра), в котором находятся четыре спальных отсека, одна общая комната, ванная, помещения для животных и переработки отходов и два модуля для выращивания растений. При этом выработка кислорода рассчитана точно на четырех человек, лабораторных животных и растения.

Пекин планирует высадить свой зонд на Луну в 2018 году, а астронавтов - в 2036-м.