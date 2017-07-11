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В Джеты-Огузе трое подростков подозреваются в изнасиловании ребенка

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Аида Джумашева

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области трое подростков подозреваются в изнасиловании 6-летнего мальчика. Об этом сегодня, 11 июля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в настоящий момент подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО.

"По предварительным данным, один из подозреваемых является соседом потерпевшего. В апреле этого года он заманил к себе в дом ребенка и изнасиловал его. Спустя месяц он предложил половое сношение с мальчиком двум своим друзьям. Они также являются несовершеннолетними. Самому старшему из них 17 лет. Согласившись на преступление, уже втроем, применив физическую силу, они надругались над ребенком. Через некоторое время подростки вновь изнасиловали мальчика. После этого ребенок рассказал о произошедшем родителям, те в свою очередь обратились в милицию", - пояснили редакции.

В пресс-службе омбудсмена сообщили "ВБ", что подозреваемые заявляют о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов.

"Двое из троих подозреваемых заявили о том, что из них выбили признательные показания. У одного из задержанных родители в разводе. Сотрудники аппарата омбудсмена напишут обращение в прокуратуру для проведения проверок", - отметили в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/363096
Теги:
дети, изнасилование, Иссык-Кульская область, омбудсмен
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