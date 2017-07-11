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В Нарыне 40 местных жителей чуть не обокрали филиал ОАО "Кыргызалтын"

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Родион Решетов

В Нарынской области порядка 30-40 местных жителей чуть не обокрали филиал золоторудного предприятия "Кыргызалтын". Инцидент произошел вблизи села Эмгекчил. Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своем официальном сайте.

По данным правоохранителей, ночью 8 июля сотрудниками милиции была пресечена попытка вывоза золотосодержащей руды с территории филиала. Местные жители проникли на склад и попытались украсть мешки с золотосодержащей рудой.

"Сотрудниками подразделений УВД Нарынской области по подозрению в причастности к преступлению были задержаны 23 жителя села Эмгекчил. По факту назначены необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 ч. 3. ч. 4. УК КР ("Грабеж"), то есть открытое завладение чужим имуществом с проникновением в помещение или иное хранилище организованной преступной группой и в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

URL: http://www.vb.kg/363103
Теги:
золото, кража, Кыргызалтын, МВД
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