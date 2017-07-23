Как загореть, но не обгореть во время купального сезона

Середина лета -

самая пора купального сезона. Многие кыргызстанцы во время отпуска проводят свои дни на побережье Иссык-Куля или же пытаются в выходные окунуться в прохладные воды различных рек, водоемов озер по республике. Во время купания обязательным действием является и принятие солнечных ванн. При этом многие забывают, что можно получить солнечный ожог.

Ожог - это серьезная травма для кожных слоев, и с каждым последующим разом переносится все более тяжелее. При повторной передозировке ультрафиолетовыми лучами поражение эпителия кожного покрова в будущем способствует появлению на поврежденном месте морщин и пигментных пятен.

Врачи сообщают, от одного ожога последствий не останется, но уже есть статистика, что пять и более в возрасте 15−20 лет повышают риск развития меланомы аж на 80%! В более старшем возрасте - на 30−50%. И очень важно правильно действовать, если все-таки получен солнечный ожог.

Отдельная категория людей более защищена от воздействия солнечных лучей, чем все остальные: белокурые люди с бледной кожей относятся к группе наивысшего риска, в тот час как для афроамериканцев данный риск сводится к нулю.

Давайте подробнее рассмотрим симптомы солнечного ожога, от этого зависят наши дальнейшие действия:

боль покраснение опухоль иногда волдыри при большой площади поражения солнцем с ожог может стать причиной головной боли, лихорадки, тошноты и усталости.

Симптомы солнечного ожога обычно появляются в течение от нескольких часов до суток после воздействия солнечных лучей, а пика достигают через 2-3 дня. Покраснения и неприятные признаки, как правило, начинают уменьшаться через 2 - 3 дня, порой они могут длиться 7 - 10 суток, и в это время даже при незначительных ожогах кожа начинает облезать.

Не выходи на улицу

Если у тебя есть подозрение, что кожа сгорела, останься дома. Песок, соленая вода и хлорка раздражают кожу, а также усиливают боль и риск заполучить инфекцию. Если же ты не можешь заставить себя уйти с пляжа, хотя бы нанеси на кожу крем от загара с активностью от 30 SPF. Причем не только на поврежденные участки, но и на все остальные открытые поверхности тела: то, что там уже есть загар, тебя не спасет. Пересядь в тень и оденься или накройся полотенцем, а также надень шляпу.

Необходимо нейтрализовать ожог

Прохладный компресс поможет нейтрализовать последствия солнечного ожога. При наложении компресса тщательно смочите полотенце или марлю в прохладной воде, желательно из-под крана, выкрутите и равномерно разместите на пораженном участке кожи. По мере высыхания воды осуществляется эффект охлаждения, что дает возможность уменьшить боль и жжение.

Почаще осуществляйте водные процедуры в душе или ванне, но очень осторожно. Для очищения пораженного солнечным ожогом участка кожи врачи советуют применять прохладную воду (20-25 градусов) и мягкое гипоаллергенное мыло. Не натирайте кожу и не используйте мочалку. Если вы предпочитаете принимать душ, не устремляйте струю воды прямо на болезненный участок.

Можно приложить лед к обгоревшим местам. Лед оставь на месте на пять минут, прикладывай по необходимости несколько раз в день.

Намажь поврежденное место

Мази, которые используют в лечении солнечных ожогов, в основном содержат витамин группы Е и фактор, защищающий от ультрафиолетового излучения. Данные вещества делают кожу менее восприимчивой к ультрафиолету, что позволяет предотвратить отягощение состояния кожного покрова. Наиболее часто при лечении солнечных ожогов используют следующие мази: гидрокортизоновая, цинковая, биофлорин, синафлан.

Гидрокортизоновая мазь

Эта мазь хорошо зарекомендовала себя. Она обладает противовоспалительным, противоотечным и противозудным эффектами. Основное вещество - гидрокортизона ацетат, вспомогательные вещества - вазелин, ланолин, вода, стеариновая кислота и нипагин. Гидрокортизоновую мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожного покрова 2-3 раза в день до полного исчезновения симптомов заболевания.

Цинковая мазь

Основное вещество - окись цинка, вспомогательное - вазелин. Механизм действия препарата основан на купировании воспалительного процесса, оказании гигроскопического эффекта. Цинковую мазь наносят на воспаленный участок кожи и втирают массажными движениями. Периодичность данной процедуры колеблется в диапазоне от 2 до 5 раз в сутки.

Биофлорин

В состав данного препарата входят: полифенольные соединения, касторовое и эфирное масла, глицерин. Биофлорин оказывает противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее, бактерицидное и бактериостатическое действие. Мазь наносится тонким слоем несколько раз в день до полного исчезновения признаков воспаления.

Синафлан

В состав мази входит флуоцинолон ацетонид. Препарат оказывает противовоспалительное, противозудное и противоаллергическое действие. Мазь наносят до 5 раз в день в течение недели, также возможно ее использование под повязкой.

Если этих мазей нет, то поможет крем с алоэ вера, его экстракт не только заживляет, но и охлаждает кожу, а вот парфюмированные отдушки применять нельзя, они сделают хуже. Многие также применяют народное средство, как сметана. Но не стоит прибегать к нему, так как после процедуры чувствуются некий дискомфорт, так как она высыхая стягивает кожу.

Относись к коже бережно

Женщинам стоит на время отказаться от масок, лечебных средств от сыпи, антивозрастного ухода и средств с лидокаином и бензокаином: несмотря на болеутоляющий эффект, они могут спровоцировать высыпания и даже волдыри на поврежденной коже. Крем для лица использовать можно, но желательно - для чувствительной кожи. И никакой косметики!

Пей больше воды

Само пребывание на солнце способствует появлению жажды, плюс вода испаряется с поврежденной поверхности. Но важно пить именно воду, а не алкоголь.

Носи свободную одежду

Постарайтесь не надевать ничего, что может вызвать раздражающие действия на пораженную кожу. Отдавайте предпочтение свободной одежде из легкого хлопка или натурального гладкого шелка. Влажная ткань одежды защищает кожу на 50% хуже, чем сухая ткань. Желательно избегать синтетических и шерстяных тканей, пока поврежденная солнцем кожа не заживет.

Не трогай волдыри

Пузыри являются признаком того, что вредный солнечный импульс пошел глубже, чем просто в поверхностный слой кожи, а причинил ущерб и вызвал выделение жидкостей из клеток в более глубоких слоях кожи. Волдыри прокалывать не рекомендуется. Если они лопаются, попытайтесь не занести в эти области инфекцию и приложите стерильную и сухую марлевую повязку. При отсутствии подобной повязки сгодится чистый выглаженный носовой платок. Получив солнечный ожог второй степени, обратитесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.

Выпей болеутоляющее средство

Даже если нет болевого эффекта, считается полезным выпить таблетку ибупрофена в первые пару часов после ожога и еще одну через 4−6 часов. Он снизит неприятные ощущения и заставит клетки организма быстрее восстанавливать поврежденный участок.

Для лечения более серьезного ожога могут понадобиться более мощные противовоспалительные и стероидные лекарства, назначенные врачом. Но применение подобных лекарств может оказать побочный эффект - проблемы с желудочно-кишечным трактом. Перед тем как принимать их, непременно посоветуйтесь с доктором.

Если вы прислушаетесь к советам врачей, то смело загорайте. Ведь в разумных пределах солнечный свет полезен для организма. Он помогает избавиться от аллергических реакций, усиливает обменные процессы, значительно улучшает процессы кроветворения, способствует хорошему настроению, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет.