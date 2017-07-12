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В Китае создали первую в мире генномодифицированную клонированную собаку

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В Китае создали первую в мире генно-модифицированную клонированную собаку, сообщает Вести.ru со ссылкой на данные Академии наук КНР.

28 мая в лаборатории частной биотехнологической компании SinoGene родилась клонированная из соматической клетки собака породы бигль по кличке Лун Лун (Long Long).

Это первая клонированная из нерепродуктивной клетки собака в Китае и первая клонированная собака в мире, выведенная методом нокаута гена (это метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными определённые гены).

"С помощью этой технологии, выбирая определённый ген собаки, мы можем разводить животных с большим количеством мышц, улучшенным обонянием и более сильной подвижностью", - рассказывает Лай Лянсюэ (Lai Liangxue) из Института биомедицины и здравоохранения Гуанчжоу при Академии наук Китая. Например, такие собаки смогут помогать работникам правоохранительных органов или слепым и слабовидящим людям.

Технология также поможет бороться с заболеваниями у братьев наших меньших - например, диабетом, а также многими генетическими отклонениями. А коммерциализация метода позволит любящим хозяевам клонировать своих стареющих или больных питомцев.

Кстати, КНР стала второй после Южной Кореи страной в мире, которая смогла самостоятельно освоить технологию клонирования из соматической клетки.

Клонирование собак всегда считалось наиболее сложным процессом, несмотря на многочисленные успехи с другими млекопитающими - овцами, мышами, коровами и свиньями. Низкое качество ооцитов (яйцеклеток) и асинхронный репродуктивный цикл суррогатной матери и клонированного эмбриона ограничивали применение этой технологии, сообщает портал China Daily.

Ранее, напомним, Китай объявил о строительстве самого большого завода по клонированию животных. Кроме того, корейско-китайская команда исследователей уже не первый год успешно клонирует ценных тибетских мастифов.

URL: http://www.vb.kg/363109
Теги:
Китай
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