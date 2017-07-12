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СБНОН: В Бишкеке задержан мужчина с 2 кг марихуаны

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ВБ

10 июля в Бишкеке сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 51-летнего М.Б., жителя столицы. При личном досмотре у него был изъят полимерный мешок, внутри которого находился сверток, обмотанный скотчем, с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

По заключению ЭКЦ МВД, данное вещество является наркотическим средством (марихуана, невысушенная) весом 2 кг.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 246 ч. 3 УК КР ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта").

Задержанный водворен в ИВС. Ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/363123
Теги:
ГУБНОН, наркотики, Бишкек
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