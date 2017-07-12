Президент Таджикистана призвал граждан не носить хиджаб и бороду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не носить бороду и хиджаб. Выступая в Душанбе, Рахмон высоко оценил роль принятого десятилетие назад закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

По словам Рахмона, ношение хиджабов и облачение женщин в черное не соответствует национальным традициям страны, а ношение бороды, по его словам, необязательно является признаком религиозности. Он призвал граждан "поклоняться Всевышнему сердцем" и не стремиться выразить свою "правоту" через внешние атрибуты.

Рахмон заявил, что гражданам следует сохранить то, что, как он выразился, является "истинной культурой таджиков", и противостоять "чуждой культуре и традициям", которые, по его словам, распространяются через Интернет. Правительство Рахмона неоднократно призывало к усилению светских принципов в стране, восьмимиллионное население которой состоит преимущественно из мусульман.

В Таджикистане ранее запретили ношение платков в школах, а также посещать детям мечети. В минувшие годы из зарубежных мусульманских учебных заведений в страну были возвращены тысячи учащихся.