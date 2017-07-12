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Президент Таджикистана призвал граждан не носить хиджаб и бороду

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан страны не носить бороду и хиджаб. Выступая в Душанбе, Рахмон высоко оценил роль принятого десятилетие назад закона "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов".

По словам Рахмона, ношение хиджабов и облачение женщин в черное не соответствует национальным традициям страны, а ношение бороды, по его словам, необязательно является признаком религиозности. Он призвал граждан "поклоняться Всевышнему сердцем" и не стремиться выразить свою "правоту" через внешние атрибуты.

Рахмон заявил, что гражданам следует сохранить то, что, как он выразился, является "истинной культурой таджиков", и противостоять "чуждой культуре и традициям", которые, по его словам, распространяются через Интернет. Правительство Рахмона неоднократно призывало к усилению светских принципов в стране, восьмимиллионное население которой состоит преимущественно из мусульман.

В Таджикистане ранее запретили ношение платков в школах, а также посещать детям мечети. В минувшие годы из зарубежных мусульманских учебных заведений в страну были возвращены тысячи учащихся.

URL: http://www.vb.kg/363127
Теги:
Таджикистан
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Комментарии
кирова кирова
12.07.2017, 14:28
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 10
Комментариев: 28

Молодец. Уважаю за такой призыв президента таджикистана. Надеюсь наш президент побольше делает такие призывы. И не только но и вся наша элита должна призывать наших простых граждан не носить борода или хиджаб. Здесь большую роль играет имамы которые обманывая нас призывают носить борода или ходжаб. Так что не верьте словам имамов или религиозников. Борода или хиджаб не связано с религией.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кирова кирова
12.07.2017, 14:28
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 18
Минусов: 10
Комментариев: 28

Молодец. Уважаю за такой призыв президента таджикистана. Надеюсь наш президент побольше делает такие призывы. И не только но и вся наша элита должна призывать наших простых граждан не носить борода или хиджаб. Здесь большую роль играет имамы которые обманывая нас призывают носить борода или ходжаб. Так что не верьте словам имамов или религиозников. Борода или хиджаб не связано с религией.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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