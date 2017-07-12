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Предприятия, ориентированные на экспорт и замещение импорта, получат помощь

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ВБ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому предприятия, ориентированные на экспорт или замещение импорта, смогут получить государственную финансовую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Согласно распоряжению утвержден проект "Финансирование экспортно-ориентированных и импортозамещающих предприятий - 1". Министерству финансов поручено профинансировать этот проект на общую сумму 350 млн сомов в рамках республиканского бюджета нынешнего года. Средства на эти цели предусмотреть проектом Закона КР "О внесении изменений в Закон КР "О республиканском бюджете КР на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы". Также Минфину необходимо предусмотреть финансирование данного проекта на последующие годы (первый, второй и третий транш субсидий).

Цель проекта – оказать государственную поддержку субъектам предпринимательства, которые вывозят свою продукцию за рубеж, а также тем, чья продукция позволяет заменить импортные товары или сырье. Такие предприятия смогут получить льготный кредит.

Согласно проекту, экспортно-ориентированным и импортозамещающим предприятиям будет обеспечен доступ к льготным кредитам для снижения финансовых затрат на обслуживание кредита и приобретение оборудования для качественного улучшения продукции.

Реализация данного проекта даст значительный социально-экономический эффект, а именно:

  1. увеличится количество рабочих мест на производстве;
  2. снизится уровень миграции трудоспособного населения за рубеж;
  3. улучшится конкурентоспособность отечественных производителей. Благодаря льготным кредитам они смогут приобрести современное оборудование, снизить себестоимость выпускаемой продукции, уменьшить затраты на погашение кредитов;
  4. увеличатся объемы экспортируемой продукции;
  5. будут созданы новые современные технологические линии и производства.

Таким образом, реализация данной программы окажет множественный эффект в целом на всю экономику Кыргызстана.

В рамках проекта финансовые средства коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений будут предоставляться предпринимателям по льготной процентной ставке в течение 2017 года для развития экспорта и импортозамещения.

Решение поставленных задач поможет не только повысить конкурентоспособность отечественных производителей, но и даст толчок к дальнейшему росту экономического потенциала республики. В частности увеличится объем, улучшится качество продукции, поступающей на местный рынок и на экспорт.

Необходимо отметить, что правительство субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017-2019 годы за размещение кредитов по льготным процентным ставкам.

URL: http://www.vb.kg/363130
Теги:
промышленность, экспорт, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Нурик
12.07.2017, 13:28

То, что предприятия которые замещают импорт, смогут получить льготные кредиты-это очень хороший шанс развить промышленность! Пускай каждый цикл запускают такие программы и у нас все будет прекрассно, потому что страна маленькая и рынок не большой. С помошью государства можно полностью освоить наш рынок и вытеснить импорт. Премьер-Министр предпринимает очень хорошие шаги . Молодец! 

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