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В Кыргызстане стартовал Второй молодежный форум-лагерь "Жаш Булак"

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Гулиза Авазова

В ущелье Джарлы–Каинды в Чуйской области стартовал Второй молодежный форум-лагерь "Жаш Булак". Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Как уточняется, на церемонии открытия ребят и гостей приветствовали замдиректора ведомства Мирлан Парханов, исполнительный директор Института развития молодежи КР Эльнура Калыбаева и другие.

На открытии спортсмены Федерации street workout Кыргызстана представили мастер-класс и показательные выступления. Также выступил Народный артист Кыргызстана Курмангазы Азыкбаев. Он поделился с участниками своими воспоминаниями о молодости и о том, как начинал свой творческий путь.

В своем приветствии Парханов отметил, что госагентство – уполномоченный орган по реализации госполитики в сфере молодежи и ведет работу по созданию базовой инфраструктуры для проведения молодежной политики по всей стране. Это направление является одним из ключевых инструментов, формирующих важный ресурс в развитии общества.

Как сообщается, участников разделили на два потока, где они будут проживать в условиях минимального комфорта две недели. В первом потоке форума участвуют около 300 молодых людей из всех регионов республики, а также представители из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На проведение лагеря госагентство выделило 2 млн 800 тыс. сомов.

URL: http://www.vb.kg/363135
Теги:
молодежь
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