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Глава ОБСЕ пообещал максимальное содействие в продвижении инициатив КР

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ВБ

11 июля состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства КР Эрлана Абдылдаева с федеральным министром иностранных дел Австрии – действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем на полях ежегодной неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в г. Мауэрбах (Австрия). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи министры подчеркнули важность дальнейшего двустороннего сотрудничества путем организации взаимных визитов, выразив надежду на дальнейшую интенсификацию всего комплекса отношений между странами, в том числе в направлении активизации торгово-экономических связей.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, а также по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ. В свою очередь Курц выразил готовность оказать максимальное содействие в продвижении инициатив Кыргызстана в рамках ОБСЕ. Кроме того, австрийской стороной была выражена поддержка по вопросам заключения нового соглашения об углубленных партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС.

В ходе встречи была подписана Программа сотрудничества на 2017-2018 гг., предусматривающая комплекс вопросов взаимодействия на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

Сторонами также подписан Протокол об обмене ратификационными грамотами по Соглашению между правительствами КР и Австрии о защите и поощрении инвестиций, направленный на продвижение торгово-экономического сотрудничества и стимулирование инвестиций.

URL: http://www.vb.kg/363136
Теги:
Австрия, МИД, ОБСЕ, Эрлан Абдылдаев
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