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ГУВД: Королева "мыльных пузырей" заманивала бишкекчан в свой псевдобизнес

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Родион Решетов

Столичная милиция сообщает о том, что ими задержана мошенница. Женщина входила в доверие к гражданам и получала от них денежные средства. По данным правоохранителей, Айгуль Масалбекова говорила жертвам обмана, что она работает в ОсОО "Б" и продает мыломоющие средства в Казахстан.

Данный бизнес, по словам мошенницы, является очень прибыльным. Так, если дать ей определенную сумму, то вкладчик всего за 5-10 дней вернет свои средства в трехкратном размере. Многие граждане поверили в эту аферу. Однако Масалбекова, получив деньги, исчезала. В итоге, так и не дождавшись прибыли, в столичное ГУВД поступило несколько заявлений от пострадавших с просьбой принять меры в отношении обидчицы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка Айгуль Масалбекова 1988 г. р. Следствием установлено, что она обманывала граждан, обещав, что она закупает мыломоющие средства в ОсОО "Б" крупными партиями и перепродает товар в Республику Казахстан.

"Ранее Масалбекова уже привлекалась к уголовной ответственности по статье "Мошенничество". В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 166 ("Мошенничество"). Задержанная находится в СИЗО. В случае если вы пострадали от действий мошенницы, просим вас обратиться в следственное управление ГУВД г. Бишкек", - говорится в сообщении.

Контактные телефоны: 0 (312) 48-62-64; 0556 102-335.

URL: http://www.vb.kg/363172
Теги:
ГУВД, СИЗО, задержание, мошенничество
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