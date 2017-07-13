Кыргызстанец Муслим Евлаев по-прежнему входит в топ-8 борцов мира

Борец вольного стиля из Кыргызстана Муслим Евлаев по-прежнему занимает восьмое место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW).

Как сообщает официальный сайт UWW, в обновленной таблице по вольной борьбе Евлаев сохранил восьмое место в весовой категории до 74 кг.

В этой весовой категории лидером является Аниуар Гедиев из России, серебряный призер Олимпийских игр в Рио. На втором месте находится Сонер Демирташ из Турции, который также является чемпионом Европы. Замыкает тройку азербайджанский борец Ябраил Хасанов - обладатель бронзы последней Олимпиады.

Помимо Евлаева, еще один представитель Кыргызстана входит в этот рейтинг – Эламан Догдурбек уулу, выступающий в весовой категории до 70 кг. В своей категории кыргызстанец занимает 11-е место среди 20 сильнейших борцов.

Отметим, рейтинг составляется по итогам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, проводимых под эгидой UWW. Каждый месяц международная спортивная организация публикует рейтинг топ-20 мира по женской, вольной и греко-римской борьбе. Всего в рейтинг топ-20 включены борцы в восьми весовых категориях.