Гендиректор MegaCom награжден почетной грамотой Общественного совета ФУГИ

Вчера Общественный совет Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве КР торжественно вручил почетные грамоты руководителям акционерных обществ по итогам анализа их деятельности за 2015-2016 гг. Рейтинг составлялся по показателям рентабельности и увеличения эффективности государственных компаний. В числе лучших также была отмечена компания MegaCom в лице генерального директора Азата Базаркулова.
Под его руководством компания продолжает сохранять самые высокие показатели, являясь крупнейшим налогоплательщиком телекоммуникационного сектора в Кыргызстане. 100-процентный государственный пакет акций компании обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома. Тем самым, выбирая MegaCom своим мобильным оператором, кыргызстанцы не только получают качественное и современное средство общения, но и делают свой личный вклад в развитие страны. На сегодняшний день этот оператор связи является первой и единственной отечественной компанией:
Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке Кыргызстана.
MegaCom – надежный мобильный оператор!