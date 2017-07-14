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США потребуют от всех стран более подробные данные о соискателях виз

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Госдепартамент США потребует от всех стран предоставлять дополнительную, "более обширную" информацию о соискателях виз для въезда в США, передает Росбалт со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции Reuters депешу ведомства.

Согласно ей, страны, которые не станут соблюдать новые требования или же не предпримут шаги для их исполнения в течение 50 дней, могут столкнуться с ограничениями на поездки в США. Нововведения, как замечает агентство, будут действовать в рамках исполнения миграционного указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который временно запретил въезд в США гражданам из шести стран с мусульманским большинством.

Документ, по данным Reuters, в частности, предполагает, что по запросу Вашингтона все страны должны будут предоставлять "любую другую идентификационную информацию о личности" желающего получить визу в США, в том числе его "биометрические и биографические данные". Кроме того, официальная бумага, как пишет агентство, устанавливает требования для стран предоставлять данные о частных лицах, которых в США имеют основания подозревать в терроризме. Также Вашингтону по первому требованию должна быть предоставлена информацию об их судимостях.

URL: http://www.vb.kg/363252
Теги:
виза, США
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