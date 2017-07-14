В ОАЭ спрогнозировали затяжной характер катарского кризиса

Стороны конфликта вокруг Катара далеки от политического решения проблемы, считает государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш, передает Интерфакс.

"Мы движемся в сторону отчуждения на длительный срок, мы очень далеки от политического решения, которое включает в себя изменение Катаром своего курса. И в свете этого ничего не изменится, мы должны искать новый формат отношений", - написал политик в своем микроблоге в твиттере в пятницу.

Это заявление, как считают наблюдатели, свидетельствует о том, что примиренческая миссия госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который на текущей неделе посетил Катар и Саудовскую Аравию, не увенчалась успехом.

Как сообщалось, в Дохе Тиллерсон и катарские власти подписали меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом.

Сам американский госсекретарь в связи с этим заявил журналистам, что документ "предусматривает ряд шагов, которые две страны предпримут в последующие месяцы и годы с целью пресечения финансирования терроризма и активизации контртеррористических усилий по всему миру".

Госдепартамент по итогам визита Р.Тиллерсона в страны Персидского залива отметил, что государственный секретарь США надеется, что его усилия приведут к прямым переговорам между участниками конфликта.

"Мы надеемся, что все стороны на это согласятся", - заявил госдеп.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее они выдвинули Дохе ультимативные требования из 13 пунктов, которые Катар объявил невыполнимыми.