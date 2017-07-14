Чекисты задержали сотрудницу паспортного стола за взятку

12 июля ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в Государственной регистрационной службе при ПКР при получении взятки в размере 3000 долларов США задержали сотрудницу отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Свердловского района г. Бишкек П. А.

Установлено, что П. А. вымогала у гражданина КР И. К. упомянутые выше денежные средства за прием документов и последующее оформление статуса иммигранта КР (вид на жительство) иностранному гражданину.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 313 ("Вымогательство взятки") и ч. 2 ст. 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.