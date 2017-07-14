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Чекисты задержали сотрудницу паспортного стола за взятку

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ВБ

12 июля ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в Государственной регистрационной службе при ПКР при получении взятки в размере 3000 долларов США задержали сотрудницу отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Свердловского района г. Бишкек П. А.

Установлено, что П. А. вымогала у гражданина КР И. К. упомянутые выше денежные средства за прием документов и последующее оформление статуса иммигранта КР (вид на жительство) иностранному гражданину.

По данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 313 ("Вымогательство взятки") и ч. 2 ст. 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/363257
Теги:
ГКНБ, ГРС, взятка
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Комментарии
нина горобец
14.07.2017, 09:45

у нас слишком мягкое законодательство, поэтому такие позорные факты есть и будут

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смит и вессон
14.07.2017, 10:05

пфф..а какой толк ловить тех кого потом отпустят через час..только для того чтобы написали что поймали для прессы что ли..народ и так знает что грсники все разведут..где надо заплатят..где надо позвонят..ни разу не помню чтобы в новостях написали о том как наказаны сотрудники грс кроме перевода в другой отдел с повышением в должности..паспорт террористам-увольнение..60 кыргызов превратили в 60 корейцев-увольнение..незаконное оформление земель и квартир-увольнение..живым людям на руки выдают справки о его же смерти-увольнение..и сколько примеров можно приводить только из новостей..а те нарушения которые простой народ не знает..сколько их скрывают..а наказаний никакого..поэтому народ знает что грс самое коррумпированное ведомство и никто не имеет право их наказывать за это..при сталине было бы по другому))

-1
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Алинур Молдокматов
14.07.2017, 10:43
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 22
Комментариев: 87

Про эту мадам многие слышали. Она уже давно работает в этом направлении и неплохо зарабатывает на этих незаконных делах еще и родственница Келдибекова. Вот такая родня у этого коррупционера. Теперь лично Келдибеков пытается надавить, чтоб ее выпустили, но уже все не то и все не так!

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судья
14.07.2017, 12:14

Вот такие сотрудники и выдают всяким иностранным террористам паспорта КР. Строго надо наказывать таких с лишением гражданства КР

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Чекист
14.07.2017, 12:26

Жалко Ее она же не думала о последствиях. Апель Эже милая была и отзывчивая. Ее Мухабат Пратова хотела начальником Свердловского паспортного стола поставить уже даже проект приказа был!

0
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Дениза Токоева
14.07.2017, 15:23
Карма: -44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 102
Комментариев: 79

Алинур Молдокматов

Про эту мадам многие слышали. Она уже давно работает в этом направлении и неплохо зарабатывает на этих незаконных делах еще и родственница Келдибекова. Вот такая родня у этого коррупционера. Теперь лично Келдибеков пытается надавить, чтоб ее выпустили, но уже все не то и все не так!

Родня же. Коррупционеры по семейным узам.

+1
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Айдан Мукашев
14.07.2017, 16:30
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 5
Комментариев: 31

Дениза Токоева

Алинур Молдокматов

Про эту мадам многие слышали. Она уже давно работает в этом направлении и неплохо зарабатывает на этих незаконных делах еще и родственница Келдибекова. Вот такая родня у этого коррупционера. Теперь лично Келдибеков пытается надавить, чтоб ее выпустили, но уже все не то и все не так!

Родня же. Коррупционеры по семейным узам.

Но ничего, идет борьба с такими. семейные кланы воров надо сажать. Только такие паразиты как Келдибеков, Текебаев, Тюлеев, Самаков, Жапаров и прочие не дают расти Кыргызстану!

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