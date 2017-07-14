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На Иссык-Куле четыре студента упали с катамарана, двое утонули

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Родион Решетов

13 июля в Иссык-Кульской области произошло ЧП – в пансионате "Факел" утонули два студента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Ынтымак Тюпского района примерно в 12:30. Сообщение об случившемся на пульт 103 поступило около часа дня.

Прибывшая на место бригада медиков оказала помощь двоим пострадавшим студентам Ошского университета. Как отметили в Минздраве, всего пострадало четыре человека, двое из них утонули.

По сообщению МЧС, парни утонули, катаясь на катамаране. Спасатели рассказали, что в тот момент, когда водная конструкция была в 30 метрах от берега, она опрокинулась. Двое молодых людей так и не смогли выплыть.

Только около 14:15 было обнаружено первое тело парня (А .у. Н. 1994 г. р.), второго (А.Б.А. 1996 г. р.) нашли в 16:27.

В настоящее время материалы дела переданы в областные правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

URL: http://www.vb.kg/363259
Теги:
Иссык-Кульская область, утопленник, Минздрав, УВД
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Комментарии
Нурик Братов
14.07.2017, 10:22
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 43
Минусов: 45
Комментариев: 40

Катамаран опрокинуть довольно сложно. Скорее всего дурковали, баловались и раскачивали. Соболезнования родным и близким.

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