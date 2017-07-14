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МЧС: По республике на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение

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ВБ

14-15 июля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, в горных и в предгорных районах республики селеопасно. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В период с 14 по 16 июля ожидается неустойчивая погода: на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами сильные осадки. В отдельных районах – усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение дневной температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба МЧС были изданы телефонограммы от 10 и 11 июля, которые доведены до соответствующих служб гражданской защиты и полномочных представителей правительства КР, до всех областей республики и мэров городов Бишкек и Ош. Кроме того, посредством СМС оповещены все кыргызстанцы.

URL: http://www.vb.kg/363260
Теги:
МЧС, погода
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