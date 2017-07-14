Сотрудников МВД, пытавших задержанного, посадили под домашний арест

Сотрудников МВД, применивших пытки к задержанному в целях получения от него признательных показаний, поместили под домашний арест. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

По данным надзорного органа, 3 июля 2015 года в прокуратуру Чуйской области обратился гражданин П.Ю. о принятии мер к сотрудникам милиции, которые подвергли его пыткам.

Проверкой было установлено, что 19 июня 2015 года оперуполномоченные Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР Н. Р. и Е. Э. доставили гражданина П.Ю. в ОВД Чуйского района, где применили к нему пытки с целью признания им вины в совершении преступлении.

Затем пострадавший обратился за правосудием и настоял на судмедэкспертизе.

Специалисты выявили у него телесные повреждения, которые по тяжести расцениваются как менее тяжкий вред здоровью. Согласно заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы пытки причинили пострадавшему страдания, которые имеют существенную степень.

"По данному факту прокуратурой Чуйского района 11 апреля 2016 года было возбуждено уголовное дело, расследованием занимается следственное управление ГКНБ КР. В ходе расследования 10 июля 2017 года были задержаны подозреваемые в применении пыток и водворены в ИВС ГКНБ КР. На следующий день задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305-1 ("Пытка") и 305 ("Превышение должностных полномочий") УК КР", - сообщили в информационном отделе Генпрокуратуры.

В надзорном органе также отметили, что 11 июля в Первомайский районный суд Бишкека внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом в отношении обвиняемых было принято решение в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается расследование.