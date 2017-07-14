Сегодня: Турция огорчена, пробка на Тоо-Ашуу, доллар качнуло

Турция огорчена встречей экс-муфтия Кыргызстана с Гюленом. С таким заявлением выступил посол этой страны в Бишкеке Метин Кылыч. Напомним, после частного визита Чубака ажы Жалилова в США в Интернете появились фото его встречи с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в Турции в прошлом году. Тогда в результате столкновений погибли 250 и пострадали более 2,5 тысячи человек.

Глава турецкой дипломатической миссии подчеркнул, что, по его данным, сейчас на территории Кыргызстана находятся более 3,5 тысячи последователей и сторонников мятежного богослова Гюлена. "Они после переворота прибыли сюда из Турции, Пакистана и африканских стран", - заявил Кылыч. Он также отметил, что после попытки вооруженного мятежа с Гюленом не встречался ни один политический и общественный деятель других государств.

На Иссык-Куле утонули два студента ОшГУ. Трагедия разыгралась в пансионате "Факел". В нескольких десятках метров от пляжа перевернулся катамаран. В это время на нем находились четыре молодых человека. Двоим удалось выбраться на берег, двое утонули. К поисковым работам были привлечены пять спасателей МЧС, которые через несколько часов обнаружили тела погибших.

Как сообщили представители Минздрава, двоим пострадавшим была оказана первичная помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. Представители местных органов власти Тюпского района, на территории которого произошел несчастный случай, оказывают содействие в транспортировке тел погибших в Ошскую и Джалал-Абадскую области, где они проживали. Молодым людям было 21 год и 25 лет.

Вниманию водителей! Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут временно закрывать для проведения ремонтных работ. Так что тем, кто планирует поездки по дороге Бишкек – Ош, нужно иметь в виду, что проезд по трассе может быть затруднен. Из-за отсутствия информации сегодня на перевале образовались большие пробки – по нескольку сотен машин как с одной, так и с другой стороны.

Как сообщили в Министерстве транспорта, составлен график перекрытия дороги. До 25 июля это будет происходить ежедневно и дважды в сутки – с 07.00 до 09.00 утра и с 00.00 до 02.00 ночи. В ведомстве пояснили, что в тоннеле ведутся работы по плановому обслуживанию систем вентиляции, и это критично важно для его безопасной эксплуатации.

Вопрос решен положительно. Государственная дума России одобрила закон, согласно которому водительские удостоверения, выданные в Кыргызстане, будут действительными на всей территории РФ. То есть нашим мигрантам теперь не придется пересдавать экзамены, чтобы получать новые права, необходимые для осуществления трудовой или предпринимательской деятельности.

Напомним, с 1 июня в России начал действовать запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений. Официальные органы нашей страны обращались по этому поводу в Евразийскую экономическую комиссию. Также эта проблема поднималась на переговорах президентов Кыргызстана и России Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.

Теперь введенные в России ограничения на использование водительских прав иностранных государств "не распространяются на граждан Кыргызстана, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального".

В обратную сторону. В течение последней недели на валютном рынке Кыргызстана наблюдается снижение курса доллара. За несколько дней доллар подешевел на 40 тыйынов, что не критично, но достаточно существенно. Отметим, что на фоне основных мировых валют параллельно с сомом серьезно укрепляется российский рубль, причем он демонстрирует рекордные темпы роста.

В результате последних тенденций в обменных курсах валют произошли корректировки. Российский рубль по сравнению с сомом подорожал, и сейчас банки его покупают по 1,145–1,155 сома, продажи держатся в коридоре 1,165–1,17 сома. Доллары можно приобрести по курсу 69,5–69,65 сома, принимают один доллар по 69,3–69,4 сома.

Погода на выходные. В субботу и воскресенье нас ожидают вполне комфортная для середины лета температура и небольшие осадки. В Бишкеке 15 июля пройдут кратковременные дожди с грозами, а вот 16-го осадков уже не будет. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +30 С, а по ночам на город будет опускаться приятная прохлада +14...+16 градусов.

Начало следующей недели также не обещает быть жарким и душным. По прогнозам Кыргызгидромета, в понедельник высока вероятность того, что в Бишкеке пройдут дожди с грозами. В соответствии с долгосрочным прогнозом выше +35 градусов температура воздуха может подняться только к следующим выходным.