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16 и 17 июля в некоторых районах Бишкека не будет света и питьевой воды

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ВБ

16 и 17 июля в некоторых районах Бишкека планируется отключение электроэнергии и подачи питьевой воды в связи с реализацией проекта "Развитие сектора энергетики", финасируемого АБР.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время осуществления монтажных работ планируется отключение ВЛ-110 кВ ТЭЦ-Б – Парковая для монтажа ВОЛС с перерывом электроснабжения с 8:00 до 18:00. В зону отключения попадают ТП-510, ТП-467, ТП-3327, ТП-556, ТП-551, ТП-2898, ТП-992, ТП-282, ТП-273, ТП-1018, ТП-665, ТП-654, ТП-643, ТП-118, ТП-982, ТП-2993, ТП-667, ТП-935, ТП-1118, ТП-1205, ТП-710, ТП-1256, ТП-1120, ТП-1254, ТП-1016, подающие электроэнергию в повысительные насосные станции (ПНС), обеспечивающие питьевой водой многоэтажный сектор.

В период отключения электроэнергии будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома:

16 июля с 8:00 до 18:00 в мкр. "Восток-5", дом №1-8, мкр. "Восток-5" (II очередь).

17 июля с 8:00 до 18:00 в 3 мкр. дом №30; 4 мкр. дома №19/1, 42, №26 а, б, №30а, 50; 5 мкр. дома №1/1; №29/1, №66 №72, №65-72 (ЖСК

"Берёзка"); 6 мкр. дома №7А, 8А, №15/1-9/1, №36/1, 32/1-40/1; 7 мкр. дома №5В, №15/3, №29, 30-32, №37-43, №44-49, №56;

7 мкр.№25 ул. Жукеева-Пудовкина, №№77-79, ул.Юнусалиева, д.№173/2,173/4,173/5,173/6,173/7; 11 мкр. дом №11, №26, 27; 12 мкр. (I очередь) все дома; мкр. "Асанбай" дома с №1 по №28.

Мэрия столицы просит бишкекчан запастись питьевой водой и приносит извинения за причинённые неудобства.

URL: http://www.vb.kg/363298
Теги:
мэрия, отключение воды, отключение электроэнергии
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