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Назван лучший город мира по версии путешественников

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Назван лучший город мира по версии путешественников. Им оказался мексиканский Сан-Мигель-де-Альенде - рейтинг из 15 позиций представлен в материале журнала о путешествиях Travel+Leisure, сообщает Росбалт.

Как отмечается, исторический центр этого города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристам рекомендуют посетить церковь святого Михаила Архангела, а также здание бывшей текстильной фабрики, где сейчас размещаются картинные галереи. Также путешественники рекомендуют побывать в баре отеля Rosewood San Miguel de Allende, откуда открывается один из лучших видов на город.

Второе место в рейтинге досталось Чарлстону в американском штате Южная Каролина. Город примечателен фортом Самтер, с битвы за который началась Гражданская война между Севером и Югом.

Третье место - у населенного пункта Чиангмай в Таиланде, который известен как древний культурный центр страны. Там располагается более 300 буддийских храмов.

Четвертая строчка досталась японскому Киото, пятая - Флоренции.

URL: http://www.vb.kg/363300
Теги:
туризм, Мексика
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