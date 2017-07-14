Жителям жилмассивов Ак-Ордо и Арча-Бешик возобновили подачу питьевой воды

В здании МТУ №3 состоялась встреча акима Ленинского района Нурдина Тынаева с жителями новостроек Ак-Ордо и Арча Бешик, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На собрании также приняли участие депутаты Бишкекского городского кенеша, руководители Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Бишкека, ПЭУ "Бишкекводоканал", Общественно-государственного управления капитального строительства, а также начальники МТУ №3, №4, и другие.

По информации ПЭУ "Бишкекводоканала", в настоящее время в новостройке "Ак-Ордо" и Арча-Бешик полностью восстановлена подача питьевой воды.

Одним из факторов отсутствия давления в системе является полив населением юго-западного района своих приусадебных участков питьевой водой. По данным фактам сотрудниками МТУ, ПКК совместно с активными горожанами на постоянной основе проводятся подворовые обходы с предупреждением населения о запрете полива приусадебных участков. Таким образом, временно прекращены работы 30 объектов предпринимательства - это автомойки, частные бани и т. д. Аким подчеркнул, что сразу после прекращения работы автомоек и бань заметно увеличилось давление воды, в результате у жителей вновь появилась питьевая вода.