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Партия СДПК утвердила. Сооронбай Жээнбеков пойдет на выборы

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Гулиза Авазова

Сегодня, 15 июля на 16-м съезде партии СДПК было решено выдвинуть кандидатуру Соорнбая Жээнбекова на пост главы государства.

Отметим, что ранее политсовет партии решил выдвинуть его кандидатуру.

И сегодня, при участии 672 делегатов данное предложение было поддержано. В ходе заседание выступили представители партии из регионов, которые также отметили Жээнбеквова как достойного быть выдвинутым на выборы.

В съезде принимали участие премьер министр Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, лидер фракции Иса Омуркулов, мэр Албек Ибраимов, Сапар Исаков, Икрамжан Илмиянов и другие.

Также участвуют члены других парламентской фракции.

Напомним, выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363326
Теги:
выборы, СДПК, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
нурия нирия
15.07.2017, 14:28
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Комментариев: 2

То, что столько делегатов единоглассно поддержали кандидатуру Жээенбековва говорит о том, что нынешнему Премьер-Министру очень доверяют и уважают за проделанную работу. А так же подтвердилось то , что в партии нет расскола! 

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Виктор Крылов
15.07.2017, 14:47
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Комментариев: 13

Сооронбай Жээнбеков показал себя, как человек  умеющий работать, а не создавать видимость действий. Статистика 2016-2017 г.

Полинии проекта «Финансирование сельского хозяйства» по итогам 2016 года выдано

13 246 кредитов (в 2015 году 9980) на общую сумму 4,8 млрд сомов (3,8 млрд сомов

в 2015 году), в том числе на растениеводство - 1499 кредитов на сумму 528,7 млн

сомов, на животноводство – 11661 на сумму – 3777,7 млн сомов и на переработку –

85 на сумму 525,5 млн сомов. По состоянию на 1 июня 2017 года, всего выдано 7 127

кредитов на сумму 2,8 млрд сомов, из них 1745 кредитов на сумму 567,5 млн сомов

на растениеводство, 5289 кредитов на сумму 1899,2 млн сомов - на животноводство

и 93 кредита на сумму 318,5 млн сомов - на переработку. Объем льготного

кредитования в рамках «Финансирование сельского хозяйства - 5» будет доведен до

7 млрд сомов.Процентная ставка выдаваемых кредитов на переработкусельскохозяйственной продукции снижена до 6 %. Срок погашения кредитов для всех

отраслей продлено до 36 месяцев

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Zerhada Naxtu
15.07.2017, 15:15
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Комментариев: 7

Прочитала в СМИ, что он выступал категорически против произвола Бакиева и  в 2000 г возглавлял СДПК на Юге.

Мне кажется логичным, что партия учла его заслуги, преданность, профессионализм. Было бы странно, если бы сдэки поддержали неизвестного нувориша с опытом работы - базар-вокзал.

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Абдукадыр Вахабов
15.07.2017, 16:53
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Комментариев: 126

до последнего были сомнения, но как оказалось напрасные. никакого разброда, единогласная поддержка.

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