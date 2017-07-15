Партия СДПК утвердила. Сооронбай Жээнбеков пойдет на выборы

То, что столько делегатов единоглассно поддержали кандидатуру Жээенбековва говорит о том, что нынешнему Премьер-Министру очень доверяют и уважают за проделанную работу. А так же подтвердилось то , что в партии нет расскола!
Сегодня, 15 июля на 16-м съезде партии СДПК было решено выдвинуть кандидатуру Соорнбая Жээнбекова на пост главы государства.
Отметим, что ранее политсовет партии решил выдвинуть его кандидатуру.
И сегодня, при участии 672 делегатов данное предложение было поддержано. В ходе заседание выступили представители партии из регионов, которые также отметили Жээнбеквова как достойного быть выдвинутым на выборы.
В съезде принимали участие премьер министр Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Чыныбай Турсунбеков, лидер фракции Иса Омуркулов, мэр Албек Ибраимов, Сапар Исаков, Икрамжан Илмиянов и другие.
Также участвуют члены других парламентской фракции.
Напомним, выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.