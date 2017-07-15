Партия СДПК утвердила. Сооронбай Жээнбеков пойдет на выборы

Сооронбай Жээнбеков показал себя, как человек умеющий работать, а не создавать видимость действий. Статистика 2016-2017 г.

Полинии проекта «Финансирование сельского хозяйства» по итогам 2016 года выдано

13 246 кредитов (в 2015 году 9980) на общую сумму 4,8 млрд сомов (3,8 млрд сомов

в 2015 году), в том числе на растениеводство - 1499 кредитов на сумму 528,7 млн

сомов, на животноводство – 11661 на сумму – 3777,7 млн сомов и на переработку –

85 на сумму 525,5 млн сомов. По состоянию на 1 июня 2017 года, всего выдано 7 127

кредитов на сумму 2,8 млрд сомов, из них 1745 кредитов на сумму 567,5 млн сомов

на растениеводство, 5289 кредитов на сумму 1899,2 млн сомов - на животноводство

и 93 кредита на сумму 318,5 млн сомов - на переработку. Объем льготного

кредитования в рамках «Финансирование сельского хозяйства - 5» будет доведен до

7 млрд сомов.Процентная ставка выдаваемых кредитов на переработкусельскохозяйственной продукции снижена до 6 %. Срок погашения кредитов для всех

отраслей продлено до 36 месяцев