Молодежный чемпионат Азии: дзюдоисты КР в первый день медалей не завоевали

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В первый день чемпионата Азии среди молодежи дзюдоисты Кыргызстана не смогли завоевать медали. Отметим, первенство проходит в спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке.

Как сообщается, в молодежном чемпионате принимают участие 177 дзюдоистов из 17 стран. Всего разыгрываются по 8 комплектов медалей среди парней (до 55, 60, 66 и 73 кг) и девушек (до 44, 48, 52 и 57 кг).

В первый день участники боролись за награды в четырех весовых категориях, где Кыргызстан представляли 11 дзюдоистов. В частности в состязаниях у парней выступили шестеро кыргызстанцев, среди которых лучший результат пятое место. В шаге от бронзы остановились Ишен Аманов и Баяман Сагынбай уулу.

В категории до 73 кг Ишен Аманов в предварительном раунде одолел Амина Камяби из Ирана, затем не смог одолеть Батболда Булгана, которому уступил борьбу за выход в полуфинал. Монгольский дзюдоист справился с соперников за 2 минуты 49 секунд. В утешительном раунде свой шанс кыргызстанец также не смог использовать в полной мере, первую встречу выиграл у Кай Хсянг Янг, а затем в непосредственной борьбе за третье место проиграл таджикистанцу Ераджу Абдуллаеву. Другой кыргызстанец Бексултан Султанов в этом весе выбыл из состязаний, уступив стартовый поединок.

Еще один кыргызстанец, занявший пятое место - Баяман Сагынбай уулу (до 60 кг). Аналогично предыдущему весу и в этом за медали боролись двое кыргызстанцев, второй - Асман Акылбек уулу стал седьмым. Оба спортсмена выиграли свои первые поединки, а вторые поединки проиграли. Затем встретились в утешительном раунде, которая дает шанс побороться за бронзу при победе. Сильнее оказался Сагынбай уулу, который не сумел одолеть узбекистанца Кемрана Нуруллаева.

Отметим, также седьмыми стали Доолотбек Таалайбек уулу (до 55 кг) и Ертур Турдубаев (до 66 кг).

В чемпионате среди девушек лучший результат у Зирегуль Кадыровой, которая заняла пятое место. Сначала она пробилась в полуфинал одолев представительницу Таджикистана, однако затем она встречу за выход в финал уступила узбекистанке Санобар Султановой, попав под ее "иппон". После получила шанс побороться за бронзу с казахстанкой Аидой Карчаевой, которой не смогла противостоять и две минуты. Тем самым она заняла пятое место.

В категории до 52 кг выступили двое из Кыргызстана - Бегай Бейшеналы кызы и Тансулуу Муратбекова, которые уступили стартовые схватки. Затем Муратбекова провела еще один поединок в утешительном раунде и уступив его Мухлисе Гянжаевой из Узбекистана, заняла седьмое место.

Также двое стали седьмыми, в частности Кызжибек Рустамова (до 44 кг) и Жибек Сапарбекова (до 48 кг).

В заключительный день чемпионата также будет борьба в восьми весовых категориях, в котором выступят девять кыргызстацев.