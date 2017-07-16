День взятия Бастилии отпраздновали красочно и шумно. Сожжено около 900 авто

В течение двух дней полицейскими Франции арестовано 368 человек. Задержания происходили во время празднования Дня взятия Бастилии.

Всего за этот период во Франции было сожжено 897 автомобилей, сообщают российские СМИ со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент происходил 13 и 14 июля. Как отмечает газета в прошлом году было сожжено 855 автомавтомобилей и арестованы 577 граждан.

Как подчеркнули в силовых структурах, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк" в этом году.