Погода
$ 69.22 - 69.54
€ 78.57 - 79.65

День взятия Бастилии отпраздновали красочно и шумно. Сожжено около 900 авто

251  0
www

В течение двух дней полицейскими Франции арестовано 368 человек. Задержания происходили во время празднования Дня взятия Бастилии.

Всего за этот период во Франции было сожжено 897 автомобилей, сообщают российские СМИ со ссылкой на газету Parisien.

Инцидент происходил 13 и 14 июля. Как отмечает газета в прошлом году было сожжено 855 автомавтомобилей и арестованы 577 граждан.

Как подчеркнули в силовых структурах, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк" в этом году.

URL: http://www.vb.kg/363342
Теги:
массовые беспорядки, поджог, Франция, МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  