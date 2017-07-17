Погода
$ 68.76 - 69.15
€ 78.52 - 79.45

Итоги молодежного чемпионата Азии: у дзюдоистов Кыргызстана две бронзы

212  0
Гулиза Авазова

В спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. В заключительный день чемпионата разыгрывались восемь комплектов медалей.

В молодежном чемпионате участвовали 177 дзюдоистов из 17 стран, Кыргызстан представляли 20 девушек и парней.

Во второй день молодежного первенства свои силы проверили четверо парней и пятеро девушек.

В весовой категории до 81 кг за пьедестал почета боролись двое кыргызстанцев Эрлан Шеров и Богдан Филиппов. Одному из них удалось добыть первую медаль в копилку сборной.

Шерову удалось выйти в полуфинал, одолев на пути представителя Южной Кореи Виджин Ли. Однако он уступил полуфинальный поединок Джаваду Моради из Ирана. В схватке за бронзу ему не составило труда выиграть у Бат-Оргила Ульзибяра из Монголии. Кыргызстанцу понадобилось чуть больше одной минуты, чтобы совершить победный бросок и завоевать награду.

Другой кыргызстанец в этом же весе Богдан Филиппов, уступив стартовую схватку, выбыл из чемпионата. Неудачно выступили и два других наших спортсмена – Темирлан Исмаилов (в категории до 90 кг) и Керим Казатов (до 100 кг).

В чемпионате у девушек также одна бронзовая медаль, которую завоевала Кристина Нежникова (свыше 78 кг). Путь к награде у нее был более легким, чем у Эрлана Шерова. Сначала она одолела Балджинням Норовсамбуу из Монголии, а в полуфинале, уступив Линг Фангу Чангу из Тайбэя, заняла третье место.

В шаге от бронзы остановилась Эльмира Акишева, которая также пробилась в полуфинал чемпионата, одолев Олмахон Эгамберидиеву из Узбекистана. Однако уступила поединок за выход в финал Перизат Кадырбековой из Казахстана, а затем еще и проиграла борьбу за бронзу Марьяму Барбату (Иран).

В других весовых категориях не смогли ни одной схватки выиграть Кумушай Соскеева (до 63 кг), Даяна Миналиева (до 78 кг) и Дарья Тимофеева (до 78 кг).

Напомним, по итогам первого дня турнира кыргызстанцам не удалось завоевать наград. Таким образом, в чемпионате у сборной две бронзовые медали.

URL: http://www.vb.kg/363346
Теги:
дзюдо, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  