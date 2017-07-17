Итоги молодежного чемпионата Азии: у дзюдоистов Кыргызстана две бронзы

В спорткомплексе "Газпром" в Бишкеке завершился чемпионат Азии по дзюдо среди молодежи. В заключительный день чемпионата разыгрывались восемь комплектов медалей.

В молодежном чемпионате участвовали 177 дзюдоистов из 17 стран, Кыргызстан представляли 20 девушек и парней.

Во второй день молодежного первенства свои силы проверили четверо парней и пятеро девушек.

В весовой категории до 81 кг за пьедестал почета боролись двое кыргызстанцев Эрлан Шеров и Богдан Филиппов. Одному из них удалось добыть первую медаль в копилку сборной.

Шерову удалось выйти в полуфинал, одолев на пути представителя Южной Кореи Виджин Ли. Однако он уступил полуфинальный поединок Джаваду Моради из Ирана. В схватке за бронзу ему не составило труда выиграть у Бат-Оргила Ульзибяра из Монголии. Кыргызстанцу понадобилось чуть больше одной минуты, чтобы совершить победный бросок и завоевать награду.

Другой кыргызстанец в этом же весе Богдан Филиппов, уступив стартовую схватку, выбыл из чемпионата. Неудачно выступили и два других наших спортсмена – Темирлан Исмаилов (в категории до 90 кг) и Керим Казатов (до 100 кг).

В чемпионате у девушек также одна бронзовая медаль, которую завоевала Кристина Нежникова (свыше 78 кг). Путь к награде у нее был более легким, чем у Эрлана Шерова. Сначала она одолела Балджинням Норовсамбуу из Монголии, а в полуфинале, уступив Линг Фангу Чангу из Тайбэя, заняла третье место.

В шаге от бронзы остановилась Эльмира Акишева, которая также пробилась в полуфинал чемпионата, одолев Олмахон Эгамберидиеву из Узбекистана. Однако уступила поединок за выход в финал Перизат Кадырбековой из Казахстана, а затем еще и проиграла борьбу за бронзу Марьяму Барбату (Иран).

В других весовых категориях не смогли ни одной схватки выиграть Кумушай Соскеева (до 63 кг), Даяна Миналиева (до 78 кг) и Дарья Тимофеева (до 78 кг).

Напомним, по итогам первого дня турнира кыргызстанцам не удалось завоевать наград. Таким образом, в чемпионате у сборной две бронзовые медали.