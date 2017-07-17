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Мэрия отрицает, что к ремонту подземных переходов привлечены солдаты

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ВБ

Пресс-служба мэрии г. Бишкек отрицает, что к ремонту подземных переходов привлечены солдаты. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что подземки якобы ремонтируются военнослужащими.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек поясняет, что капитальный ремонт осуществляется подрядной организацией – ОсОО "Бийик KG". Данная организация купила строительной бригаде спецодежду, похожую на военную форму. Как отметили в городской службе, такую строительную экипировку подрядчик выбрал из-за низкой стоимости спецодежды. В настоящее время в полной реконструкции подземных переходов на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова заняты порядка 50 рабочих.

Сейчас в указанных подземных переходах идут демонтажные работы. Для удобства пешеходов на поверхности обеспечен надземный пешеходный переход с устройством тротуара из брусчатки, а также установлены указательные знаки и нанесены дорожные разметки. Территория со стороны юго-восточной части подземного перехода огорожена.

Для улучшения состояния подземных переходов планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов, также будет заменено освещение. Старые лестничные марши входных групп будут демонтированы и заменены на новые марши. С четырех сторон перехода будут установлены навесы с металлическими конструкциями и остеклением "триплекс".

Для облегчения перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья через подземный переход будут обновлены существующие пандусы с применением современных технологий.

URL: http://www.vb.kg/363354
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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