Хэппи-энд. Похищенной 14-летней девочке удалось вернуться домой

Ранее пропавшая 14-летняя Каролина Сизинцева вернулась домой. Об этом "ВБ" сообщили волонтеры организации "Совет общественной безопасности", которые помогали в ее поисках.

По словам волонтеров, девочку похитил 19-летний парень, но ей удалось уйти от него и связаться со своими родственниками.

"В субботу она позвонила и сообщила свое местонахождение. Ей удалось сбежать от похитителя. С ней все хорошо, она здорова",- сказали в организации.

Девочка отсутствовала 6 дней. Милиция продолжает разбирательства. Сейчас ведутся поиски похитителя.