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Хэппи-энд. Похищенной 14-летней девочке удалось вернуться домой

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Айдана Абдуваитова

Ранее пропавшая 14-летняя Каролина Сизинцева вернулась домой. Об этом "ВБ" сообщили волонтеры организации "Совет общественной безопасности", которые помогали в ее поисках.

По словам волонтеров, девочку похитил 19-летний парень, но ей удалось уйти от него и связаться со своими родственниками.

"В субботу она позвонила и сообщила свое местонахождение. Ей удалось сбежать от похитителя. С ней все хорошо, она здорова",- сказали в организации.

Девочка отсутствовала 6 дней. Милиция продолжает разбирательства. Сейчас ведутся поиски похитителя.

URL: http://www.vb.kg/363359
Теги:
похищение, розыск
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